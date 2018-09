L'armée turque renforce sa présence dans la province d'Idlib - sources

ANKARA, 12 septembre (Reuters) - La Turquie renforce ses postes militaires établis à l'intérieur de la province syrienne d'Idlib, dernier bastion rebelle qui se prépare à une offensive des forces pro-gouvernementales, a-t-on appris mercredi de sources turques et auprès des rebelles.

L'objectif d'Ankara est de dissuader Damas de lancer cette offensive qui risque de provoquer une nouvelle catastrophe à ses frontières.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan estime qu'un assaut de l'armée de Bachar al Assad avec le soutien de la Russie et de l'Iran déplacerait des centaines de milliers de personnes. Quelque trois millions d'habitants vivent actuellement dans la province. La Turquie héberge déjà 3,5 millions de réfugiés syriens et dit ne pouvoir en absorber davantage.

Au cours du sommet auquel il a participé vendredi à Téhéran avec ses homologues russe et iranien, Vladimir Poutine et Hassan Rohani, Erdogan n'a pu obtenir des deux principaux soutiens d'Assad une promesse de cessez-le-feu. Le rendez-vous de Téhéran était considéré comme l'ultime chance réaliste d'éviter le déclenchement de l'offensive contre Idlib.

La présence dans cette province du nord-ouest de la Syrie de 12 postes d'observation militaire turcs fait courir le risque d'une confrontation accidentelle avec les forces gouvernementales syriennes susceptible de dégénérer.

Selon trois membres de la sécurité et du gouvernement turcs, des renforts de troupes équipées de véhicules blindés ont été envoyés à la frontière avec la Syrie. Un haut responsable au sein des services de sécurité a précisé à Reuters que les postes d'observation situés dans la province syrienne avaient eux aussi été renforcés par l'armée.

"Nous avons une présence militaire là-bas, et si on porte atteinte ou si on attaque d'une manière ou d'une autre cette présence militaire, cela sera considéré comme une attaque contre la Turquie qui induira la riposte nécessaire", a-t-il dit.

Un commandant rebelle a confirmé l'arrivée de renforts turcs dans la province, évoquant des dizaines de blindés et des centaines de membres des forces spéciales. "Ces postes d'observation sont dans les faits devenus à présent des bases militaires permanentes", a ajouté Moustafa Sejari.

Ces postes ont été établis l'an dernier aux termes d'un accord conclu dans le cadre du processus d'Astana par la Russie, l'Iran et la Turquie qui faisait de la province d'Idlib une "zone de désescalade".

Trois autres zones de ce type, établies à la frontière avec la Jordanie (dans le sud), à l'est et au nord de Damas, ont été reprises depuis par l'armée syrienne et ses alliés. (Orhan Coskun avec Suleiman Al-Khalidi à Amman Henri-Pierre André pour le service français)