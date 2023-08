L'armée ukrainienne a déclaré dans une mise à jour régulière des combats et des pertes samedi que ses forces avaient progressé près de Robotyne sur la ligne de front dans la région méridionale de Zaporizhzhia.

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a également indiqué que des enfants figuraient parmi les civils morts ou blessés après une journée au cours de laquelle les Russes ont lancé six roquettes et 36 frappes aériennes et tiré 32 systèmes de salve de roquettes sur des zones peuplées et des positions de troupes ukrainiennes.

Elle a indiqué que 33 affrontements avaient eu lieu et que les forces de défense ukrainiennes avaient poursuivi une opération offensive dans les directions de Melitopol et de Berdyansk.

Elles ont remporté "un succès partiel dans la zone de Robotyne, dans la région de Zaporizhzhia". Elle précise que les Ukrainiens se sont retranchés à l'endroit où ils ont avancé et qu'ils mènent des attaques défensives à partir de là.