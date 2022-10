L'armée ukrainienne repousse une offensive dans la région de Donetsk, dit Zelensky

30 octobre (Reuters) - Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a déclaré dimanche que l'armée ukrainienne avait repoussé une offensive "acharnée" des troupes russes dans la région de Donetsk, dans l'est du pays.

Il a expliqué qu'une unité militaire de Tchop, dans l'ouest de l'Ukraine, avait mené la contre-offensive, sans préciser où avaient eu lieu les combats.

"Aujourd'hui, ils ont interrompu l'offensive acharnée de l'ennemi", a-t-il lors de son allocution quotidienne. "L'attaque russe a été repoussée."

Volodimir Zelensky a ajouté que la "réserve d'échange" de l'Ukraine avait été reconstituée, laissant ainsi entendre que des soldats russes avaient été faits prisonniers.

Les combats les plus intenses dans la région de Donetsk ont eu lieu autour des villes de Bakhmout et Avdiivka. (Reportage Ron Popeski et Elaine Monaghan, version française Marc Angrand)