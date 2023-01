L'arrestation du "dernier parrain" porte un nouveau coup à la mafia sicilienne en difficulté.

Messina Denaro, 60 ans, était le chef mafieux le plus recherché d'Italie et était en fuite depuis trois décennies. Il avait été condamné par contumace à une peine de prison à vie pour son rôle dans les meurtres, en 1992, des procureurs anti-mafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino.

Son arrestation intervient presque 30 ans jour pour jour après l'arrestation par la police de Salvatore "Toto" Riina, la plus grande figure de Cosa Nostra du 20e siècle, et marque la dernière étape des efforts visant à démanteler le leadership clanique historique du groupe.

Les experts décrivent Cosa Nostra, dont la renommée a été amplifiée par des films tels que "Le Parrain", comme un groupe criminel en difficulté, confronté à plusieurs difficultés, notamment la concurrence sur le marché très lucratif de la drogue.

Bien que Cosa Nostra conserve le contrôle de son territoire sicilien et une capacité à infiltrer l'économie au sens large, elle a été supplantée par des groupes tels que la 'Ndrangheta calabraise dans le commerce de la drogue.

"Messina Denaro était le dernier parrain, il représentait tous les secrets de Cosa Nostra. C'est la fin d'un mythe et l'organisation devra y faire face", a déclaré Anna Sergi, experte en crime organisé à l'université d'Essex en Angleterre.

Sergi a déclaré qu'il n'était pas clair qui remplacerait Messina Denaro dans ce qui est maintenant une mafia plus factionnalisée.

"Si Cosa Nostra veut reconstruire le leadership qu'elle avait dans le passé, elle a besoin de directives, mais il n'y a plus de grands chefs", a déclaré Sergi à Reuters, ajoutant qu'elle s'attend à ce que le groupe tente de renouer des liens avec des clans aux États-Unis.

FAIRE LA LUMIÈRE SUR LES MASSACRES

Messina Denaro a été l'un des cerveaux de la stratégie de bombardement de Cosa Nostra au début des années 1990, qui a déclenché l'indignation nationale et a forcé les politiciens à agir, en introduisant des vagues de lois anti-mafia et en procédant à des centaines d'arrestations.

Cette "déclaration de guerre" contre l'État a certainement signifié un affaiblissement de l'organisation qui a favorisé d'autres groupes, tels que la 'Ndrangheta", a déclaré Federico Cafiero De Raho, ancien procureur national anti-mafia et parlementaire du Mouvement 5 étoiles (opposition).

Toute révélation de Messina Denaro sur les activités du groupe - dont les attentats à la bombe de 1993 à Florence, Rome et Milan qui ont fait 10 morts - pourrait constituer un nouveau développement majeur.

"D'après ce que l'on sait, il a joué un rôle dans les attentats à la bombe et d'autres développements sont possibles", a déclaré Gian Carlo Caselli, qui était procureur en chef à Palerme au moment de l'arrestation de Riina.

Riina et Bernardo Provenzano, les deux principaux chefs du clan Corleonesi, ont refusé de parler aux enquêteurs après leur arrestation mais d'autres membres importants de l'organisation ont rompu le code du silence.

Federico Varese, professeur de criminologie à l'Université d'Oxford, a déclaré que le fait que Messina Denaro - originaire d'une ville de l'ouest de la Sicile - ait été arrêté dans la capitale de l'île, Palerme, en dit long sur la façon dont Cosa Nostra fonctionne encore.

"Les mafias ne sont vraiment pas mondiales, fluides", a-t-il déclaré à Reuters. "Au contraire, elles sont très enracinées dans leur territoire et les fugitifs qui veulent conserver une sorte de contrôle et de rôle dans l'organisation traînent dans le lieu où ils opèrent."