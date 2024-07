Le Premier ministre haïtien Garry Conille a déclaré mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU que l'arrivée des premiers policiers kényans dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU marquait une étape cruciale dans le rétablissement de la sécurité dans un pays ravagé par la violence des gangs.

"L'arrivée du premier contingent de l'appui multinational à la sécurité marque le début d'une nouvelle ère en Haïti", a déclaré M. Conille à des diplomates à New York.

"Haïti se trouve actuellement à un point critique avec 12 000 individus armés qui tiennent en otage une population de 12 millions d'habitants.

Quelque 200 policiers kenyans sont arrivés en Haïti la semaine dernière dans le cadre de la mission, longtemps retardée, visant à aider la police nationale à lutter contre les bandes armées qui ont pris le contrôle de la majeure partie de la capitale, Port-au-Prince, alimentant ainsi une crise humanitaire qui a poussé près de 600 000 personnes à quitter leur foyer et 5 millions d'autres à souffrir d'une grave insécurité alimentaire.

La force complète devrait compter plus de 2 500 personnes, mais on ne sait toujours pas quand elles arriveront, alors que le financement est loin d'être à la hauteur des besoins.

La police haïtienne, qui manque d'armes et de ressources, comptait un peu plus de 12 000 agents à la fin du mois de mai, soit 1 000 de moins qu'au début de l'année, selon un rapport de la mission intégrée des Nations unies en Haïti (BINUH).

Le ministre des affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Alvarez, a lancé lors de la réunion "un appel urgent à tous les pays qui se sont engagés à financer le MSS pour qu'ils honorent leurs promesses et déposent ces fonds dès que possible", en se référant à l'Appui multinational à la sécurité par son acronyme.

Sans un financement supplémentaire substantiel, la mission ne sera pas en mesure d'achever un déploiement de 12 mois, dont le mandat initial se termine en octobre, a déclaré M. BINUH.

Le BINUH a également prévenu que la multiplication des affrontements entre la police et les gangs signifiait que davantage de civils, y compris de très jeunes enfants, étaient tués par des balles perdues, et il a reçu des rapports faisant état de policiers tuant sommairement des passants. Les gangs recrutent et arment de plus en plus d'enfants en prévision du déploiement de la MSS.

M. Conille a déclaré que la réforme de la police nationale, dont il a remplacé le chef peu après son arrivée au pouvoir le mois dernier, était "indispensable" pour restaurer la confiance du public.

L'envoyé adjoint de l'ONU au Kenya, Njambi Kinyungu, a déclaré que le premier contingent avait été chaleureusement accueilli et qu'il commençait à mener des opérations conjointes avec la police haïtienne.