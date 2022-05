L'artiste Carne Griffiths publie 70 tirages de "The Platinum Queen".

Griffiths, connu pour utiliser du thé, de l'encre et de l'alcool dans ses œuvres, sort 70 tirages en édition limitée - ainsi que des épreuves d'artiste - pour marquer le jubilé de platine de la monarque, un pour chaque année de son règne historique.

Basée sur une peinture originale vendue l'année dernière, chaque pièce est réalisée avec des couches comprenant de la poussière de diamant et des feuilles de platine.

"J'ai pensé que c'était un moment poignant pour capturer Sa Majesté juste au moment où elle était sur le point de monter sur le trône", a-t-il déclaré à Reuters.

"Et pendant que je peignais l'œuvre, j'ai essayé d'imaginer ... le genre de choses qu'elle contemplerait au début de son règne."

Elizabeth, le plus ancien monarque britannique et actuellement le plus ancien monarque du monde, est devenue reine le 6 février 1952, à la mort de son père, le roi George VI. Son couronnement a eu lieu le 2 juin 1953.

Quatre jours d'événements de célébration débuteront le 2 juin et la reine, âgée de 96 ans, prévoit d'assister à plusieurs d'entre eux.

Les tirages de Griffiths, dont le prix est de 1 550 livres (1 960 $), seront mis en vente le 4 juin sur la plateforme en ligne de West Contemporary Editions, 150 livres de chaque vente étant reversées à l'association caritative pour enfants Great Ormond Bourse Hospital (GOSH).

Cette cause tient à cœur à Griffiths après que l'hôpital ait soigné sa fille nouveau-née en 2012.

L'original de Griffiths s'est vendu 25 000 livres lors d'une collecte de fonds en décembre, les recettes étant également reversées à GOSH.

(1 $ = 0,7909 livre)