BEYROUTH, 2 janvier (Reuters) - Le Hezbollah libanais a prévenu mardi que l'assassinat près de Beyrouth du numéro deux du bureau politique du Hamas palestinien, Saleh al-Arouri, était une "grave attaque contre le Liban" et un "développement dangereux" du nouveau conflit ayant éclaté il y a près de trois mois dans la région.

Via la messagerie Telegram, le mouvement chiite libanais, aligné sur l'Iran et qui soutient le Hamas, a promis que l'attaque menée en périphérie de Beyrouth pour éliminer Saleh al-Arouri et deux commandants du Hamas ne resterait pas "sans réponse ou punition". (Reportage Maya Gebeily et Enas Alashray; version française Jean Terzian)