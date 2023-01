L'assemblée de l'UE commence à examiner l'immunité de deux députés européens dans le cadre du scandale de pots-de-vin

La présidente du Parlement Roberta Metsola a déclaré à l'assemblée à Strasbourg que la Belgique avait demandé la levée de l'immunité de l'Italien Andrea Cozzolino et du Belge Marc Tarabella, tous deux membres des Socialistes et Démocrates de centre-gauche.

La commission des affaires juridiques du Parlement examinera les demandes et tentera de conclure dans un délai d'un mois afin de permettre au Parlement de voter lors de sa prochaine session plénière à la mi-février.

Tarabella et Cozzolino, par l'intermédiaire de leurs avocats, nient tous deux tout acte répréhensible et se disent prêts à lever leur immunité et à répondre aux questions des autorités belges.

La députée grecque Eva Kaili, l'ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri, ainsi que deux autres personnes sont en détention en Belgique et font face à des accusations de corruption, de blanchiment d'argent en relation avec des paiements présumés du Qatar.

Le Qatar et Kaili ont nié tout acte répréhensible, tandis que l'avocat de Panzeri s'est refusé à tout commentaire.

Le partenaire de Kaili, Francesco Giorgi, qui est également en détention, a avoué avoir accepté des pots-de-vin et a déclaré qu'il soupçonnait Tarabella d'avoir reçu de l'argent du Qatar, selon une source proche de l'enquête. L'avocat de Giorgi s'est refusé à tout commentaire.

L'avocat de Tarabella a déclaré que le législateur s'était rendu au Qatar à deux reprises et qu'il avait fait preuve d'une transparence totale concernant ces voyages sur des sites de construction et des camps de travail, en mettant l'accent sur les droits de l'homme et du travail et la liberté d'expression.

Cette semaine, le Parlement européen choisira un membre pour remplacer Eva Kaili comme l'un de ses vice-présidents et débattra du scandale, qui a été surnommé le "Qatargate".