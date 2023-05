Le président de Shell, Andrew Mackenzie, n'a pas pu commencer l'assemblée générale annuelle des actionnaires du géant de l'énergie, mardi, alors que des militants pour le climat chantaient et criaient avant d'être emmenés un par un par le personnel de sécurité.

Ces scènes rappellent l'assemblée générale des actionnaires de Shell de l'année dernière, qui avait été retardée d'environ trois heures par des manifestations similaires et échelonnées.

Un chœur d'une douzaine de manifestants a chanté "Allez en enfer, Shell, et ne revenez plus", sous le regard du directeur général Wael Sawan et du président du conseil d'administration Andrew Mackenzie.

Shell doit également faire face à une minorité d'actionnaires institutionnels de plus en plus bruyants qui affirment qu'elle doit agir plus rapidement pour lutter contre le changement climatique, tout en cherchant à contrebalancer la pression exercée par d'autres investisseurs pour obtenir des bénéfices grâce au pétrole et au gaz.

"Nous avons entendu ce point à maintes reprises", a déclaré M. Mackenzie aux manifestants après près d'une demi-heure de disruptions au début de la réunion.