L'association caritative britannique Centrepoint s'apprête à tirer parti de la solution Kykloud d'Accruent afin de rationaliser une initiative d'enquête de grande ampleur

AUSTIN, Texas, 08 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accruent, fournisseur leader de solutions de gestion de l'environnement construit, a annoncé aujourd'hui qu'elle fournira son logiciel d'enquête mobile Kykloud à l'association caritative britannique Centrepoint gratuitement afin de rationaliser une prochaine initiative de collecte de données sur ses 460 propriétés. Centrepoint , l'association caritative britannique de premier plan pour les jeunes sans-abri, utilisera les données recueillies pour acquérir une compréhension complète de son portefeuille immobilier et informer sa planification de capitaux à long terme.



Centrepoint était impatiente de moderniser ses opérations alors qu'elle continue à croître et à développer de nouvelles initiatives. Avec la solution Kykloud d'Accruent, l'association caritative de longue date sera en mesure d'accroître la vitesse, la précision et la qualité de sa collecte de données et de son reporting, ainsi que d'utiliser les données collectées pour faciliter la mise en œuvre rapide d'un programme de maintenance planifié.

« Nous cherchons à faire passer notre association au niveau supérieur et à penser nos opérations de manière moderne », explique Ed Tytherleigh, directeur du soutien et du logement chez Centrepoint. « Le logiciel d'Accruent aura un rôle transformateur dans ce processus, nous permettant de centraliser nos données d'enquête et de recueillir les informations dont nous avons besoin pour réaliser une budgétisation efficace et développer un plan pour l'avenir. »

Grâce à la solution d'enquête mobile Kykloud d'Accruent, Centrepoint sera en mesure de :

Rationaliser la collecte de données mobiles grâce à une standardisation de la saisie de données et de l'accès aux enquêtes sur site.

Assurer des enquêtes et des inspections de situation cohérentes sur ses 460 propriétés.

Centraliser les données des installations dans un seul système pour gérer les données capturées, à la fois au niveau du site et du portefeuille.

Tirer parti d'un reporting en temps réel pour une visibilité accrue des indicateurs clés tout au long de l'initiative d'enquête.

Centrepoint fournit des logements et du soutien aux jeunes dans l'ensemble du Royaume-Uni, afin de donner un avenir aux jeunes sans-abri et de mettre fin à l'itinérance des jeunes. Accruent a été présentée à l'association caritative Centrepoint par l'intermédiaire du LandAid Pro Bono Programmme.

« LandAid est fière d'avoir facilité cette relation grâce à son programme pro bono, qui vise à faire économiser de l'argent aux associations caritatives et à fournir une expertise professionnelle, pour leur permettre d'avoir un impact social plus important », a déclaré Paul Morrish, président-directeur général de LandAid. « Centrepoint est l'un de nos partenaires caritatifs de longue date et cela a été un plaisir de trouver une solution robuste et à long terme pour ses enquêtes de situation. »

LandAid est l'association caritative de l'industrie immobilière qui vise à réunir des partenaires institutionnels et des organisations de l'ensemble du secteur de l'immobilier pour mettre fin au phénomène de l'itinérance chez les jeunes au Royaume-Uni.

« Centrepoint et LandAid sont toutes deux des associations caritatives incroyablement influentes et qui changent des vies », a ajouté Andrew Schafer, vice-président sénior et directeur général à l'échelle internationale chez Accruent. « Accruent est reconnaissante de l'opportunité de collaborer avec ces associations fantastiques et de fournir une solution qui aidera Centrepoint à poursuivre sa mission. »

La solution Kykloud d'Accruent associe la collecte de données mobiles, la gestion de propriétés, la planification budgétaire et du cycle de vie, ainsi qu'un moteur de reporting en temps réel. Neuf des 10 plus grandes sociétés d'enquête du Royaume-Uni utilisent Kykloud pour mieux gérer leurs portefeuilles de propriétés, avec des clients qui obtiennent en moyenne un retour représentant 5 à 10 fois leur investissement, grâce à des gains de temps sur les tâches administratives et une efficacité accrue des projets.

À propos d'Accruent

Accruent est le premier fournisseur mondial de solutions intelligentes pour l'environnement bâti – couvrant l'immobilier, les actifs physiques et numériques, ainsi que les systèmes technologiques intégrés qui les connectent et les contrôlent. Accruent continue de définir de nouvelles attentes quant à la façon dont les organisations peuvent utiliser les données afin de transformer la manière dont elles gèrent leurs installations et leurs actifs. Avec des bureaux de premier plan à Austin, en Nouvelle-Orléans, à Londres et à Amsterdam, Accruent sert plus de 10 000 clients d'un large éventail de secteurs dans plus de 150 pays à travers le monde.

À propos de Centrepoint

Centrepoint est l'association caritative de premier plan pour les jeunes sans-abri âgés de 16 à 25 ans. Centrepoint opère à l'échelle nationale, avec des bases à Londres, Manchester, dans le Nord-Est et dans le Yorkshire. Centrepoint aide 15 000 jeunes vulnérables chaque année en leur fournissant un logement, en leur enseignant de précieuses compétences essentielles, en se chargeant de leurs problèmes de santé physique et psychologique et en travaillant avec eux pour leur permettre de faire des études ou de trouver un emploi. Le service d'assistance téléphonique gratuit de Centrepoint est disponible pour tous les jeunes de 16 à 25 ans craignant de se retrouver sans-abri. Il est joignable du lundi au vendredi de 9h à 17h. Le numéro d'assistance téléphonique de Centrepoint est le : 0808 800 0661. SAR le duc de Cambridge est devenu le parrain de Centrepoint en 2005. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site centrepoint.org.uk

