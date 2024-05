La Securities Industry and Financial Markets Association (Sifma) s'est declaree mercredi satisfaite de la transition vers un reglement plus rapide des transactions, ajoutant qu'elle continue a surveiller les progres realises.

Mardi, la negociation d'actions, d'obligations d'entreprises et municipales et d'autres titres aux Etats-Unis est passee d'un cycle de reglement des titres de deux jours (T+2) a un cycle d'un jour (T+1), afin de se conformer a une modification des regles adoptee en fevrier dernier par la Securities and Exchange Commission (Commission des operations de bourse des Etats-Unis).

Le reglement est le processus de transfert de titres ou de fonds d'une partie a l'autre apres qu'une transaction a ete convenue.

Ce changement sur le plus grand marche financier du monde vise a rendre l'infrastructure du marche plus resistante, mais il a mis en alerte les investisseurs et les regulateurs, qui craignent une augmentation du nombre d'echecs et d'autres problemes.

Wall Street subira son premier grand test mercredi, lorsque les transactions executees vendredi dernier, lorsque T+2 etait encore en place, et les transactions de mardi, le premier jour de T+1, seront reglees. On s'attend a ce que cela entraine une augmentation du volume.

Les acteurs du marche s'attendent a une augmentation du nombre d'echecs de transactions a mesure que le secteur s'adaptera a l'acceleration du cycle de reglement. La societe de recherche ValueExchange a declare qu'en moyenne, les acteurs du marche s'attendent a ce que le taux d'echec passe de 2,9 % a 4,1 % apres la mise en oeuvre de T+1.