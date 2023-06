La Reserve Bank of India a autorisé jeudi les banques à fixer leurs propres limites d'emprunt sur le marché interbancaire de l'argent au jour le jour afin de mieux gérer les liquidités, bien qu'au moins quatre traders aient déclaré que cela ne changerait pas grand-chose car les créanciers pourraient ne pas vouloir, ou ne pas pouvoir, participer.

"Dans le but de fournir une plus grande flexibilité, la RBI a décidé que les banques peuvent fixer leurs propres limites d'emprunt sur les marchés de l'argent à vue et à préavis dans le cadre des limites prudentielles prescrites pour les dettes interbancaires, a déclaré la banque centrale plus tôt dans la journée lors de l'annonce de sa politique monétaire.

Les banques peuvent actuellement emprunter la totalité de leurs fonds propres sur une base journalière moyenne au cours d'une quinzaine de jours, et 125 % de leurs fonds propres un jour donné.

"Les petites banques peuvent emprunter davantage par le biais de ce guichet, mais en fin de compte, les créanciers devraient être disposés à fournir davantage de fonds, et ils devraient disposer des limites interbancaires pour le faire, de sorte que nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir un changement majeur dans les opérations de liquidité après cette mesure, et cela ne changera peut-être pas la donne", a déclaré un haut fonctionnaire du Trésor qui n'a pas voulu être nommé parce qu'il n'est pas autorisé à s'adresser aux médias.

Les taux d'appel ont dépassé le taux de la facilité permanente marginale de la RBI au cours de la première moitié du mois de mai, en raison d'une distribution asymétrique des liquidités, le taux d'appel moyen pondéré restant supérieur à 6,75 %.

"La prévalence de l'excédent de liquidités, alors que certaines banques ont davantage recours à la facilité marginale permanente, suggère une distribution asymétrique des liquidités au sein du système bancaire", a déclaré le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das.

Il a également déclaré que l'intention de la banque centrale était de maintenir le taux d'appel autour du taux de rachat, qui est de 6,50 %.

Le taux interbancaire moyen pondéré de l'argent au jour le jour a grimpé à 6,59 % jeudi, en hausse de plus de 25 points de base depuis la semaine dernière, après que la banque centrale a retiré plus de 1,5 trillion de roupies (18,17 milliards de dollars) par le biais de prises en pension. (1 $ = 82,5525 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)