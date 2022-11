L'assurance pour les expéditions de céréales de l'Ukraine est réduite après la suspension de la Russie -sources

L'accord d'exportation, conclu par la Russie et l'Ukraine et négocié par la Turquie et les Nations Unies en juillet, était censé atténuer la crise alimentaire mondiale causée en partie par l'invasion de l'Ukraine par Moscou et le blocus antérieur de ses ports.

Alors que les cargaisons quittent l'Ukraine depuis l'annonce de Moscou samedi, les assureurs sont aux prises avec un environnement de risque modifié et plus d'incertitude, selon les sources.

"Il est impératif que les navires qui se trouvent déjà dans le corridor céréalier ne deviennent pas des dommages collatéraux et soient autorisés à passer en toute sécurité", a déclaré mardi Guy Platten, secrétaire général de l'association International Chamber of Shipping.

"En outre, la sécurité des marins doit rester une priorité absolue, et toutes les parties doivent prendre en considération les équipages qui peuvent maintenant être bloqués à bord ou au port en raison de facteurs indépendants de leur volonté."

Les navires entrant dans les trois ports, qui font partie de l'accord, sont généralement tenus par leurs banques de souscrire diverses polices d'assurance, notamment une couverture de guerre de la coque et de la cargaison, qui est renouvelée tous les sept jours.

L'assureur Ascot du Lloyd's de Londres a déclaré lundi qu'il suspendait la souscription d'une couverture pour les nouvelles expéditions. Depuis, des sources affirment que d'autres souscripteurs du Lloyd's ont fait de même.

"Toutes les expéditions qui seront cotées après hier auront probablement du mal à obtenir une couverture", a déclaré mardi à Reuters Chris McGill, responsable du fret chez Ascot.

"Nous essayons de rassembler autant d'informations que possible auprès de sources multiples afin de créer une solution appropriée qui ait du sens pour toutes les parties concernées."

L'assureur norvégien contre les risques de guerre Gard a déclaré que son objectif était de faire ce qu'il pouvait pour soutenir les clients "dans une période turbulente".

Trois sources du secteur ont déclaré que les taux indicatifs pour la couverture de guerre de la coque avaient augmenté de moitié pour atteindre 1,5 % de la valeur du navire mardi, contre environ 1 % lundi, ajoutant qu'il était peu probable qu'une couverture soit fournie pour le moment.

"Les souscripteurs garderont à l'esprit qu'ils ne voudront pas augmenter leur exposition dans la situation actuelle. Les assureurs de coque peuvent faire des cotations mais rien ne bouge", a déclaré une autre source.

Selon l'analyse de l'ICS, il y a encore 65 navires bloqués en Ukraine, ce qui inclut d'autres ports ne faisant pas partie de l'initiative ainsi que 346 marins.

Les délégations de l'Ukraine, de la Turquie et de l'ONU ont convenu de ne planifier aucun mouvement de navires dans le corridor céréalier le 2 novembre, a déclaré mardi le centre de coordination conjoint de l'initiative.