Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fonds en euros du contrat d’assurance-vie Conservateur Helios Sélection affiche en 2018 une performance de 2,27 % net de frais et hors prélèvements sociaux contre 2,45 % l’année précédente. Le fonds en euros du PERP enregistre, lui, un taux de 2 % net de frais et hors prélèvements sociaux contre 2,35 % en 2017. L’assureur mutualiste compte 246 700 sociétaires et plus de 8,1 milliards d’euros d’actifs gérés au 1er janvier 2019.