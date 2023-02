L'assureur FWD Group va acheter une participation majoritaire dans la société malaisienne Gibraltar BSN

L'assureur axé sur l'Asie, qui est présent en Malaisie depuis 2019 en tant que fournisseur de produits takaful, ou assurance islamique, acquiert une participation de 70% dans Gibraltar BSN avec d'autres investisseurs qui n'ont pas été nommés, a-t-il déclaré dans un communiqué.

La participation est vendue par The Prudential Insurance Company of America, une unité de la société américaine Prudential Financial Inc, a précisé FWD, ajoutant que la Bank Simpanan Nasional de Malaisie continuerait à détenir les 30 % restants de Gibraltar BSN.

La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre, a ajouté FWD. Gibraltar BSN et Prudential Financial n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'expansion des activités en Malaisie intervient après que FWD ait mis à jour en septembre son prospectus d'offre publique initiale (IPO) à Hong Kong, gardant en jeu ses plans pour une cotation dans la ville, bien que les documents n'aient pas identifié de calendrier ou de taille potentielle de transaction.

La société, détenue majoritairement par le magnat hongkongais Richard Li, a précédemment déclaré qu'elle souhaitait lever au moins 1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse.