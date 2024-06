Allianz Global Investors (AGI), l'une des branches d'investissement de l'assureur allemand Allianz, est devenue la première société étrangère à détenir une participation dans le géant chinois de l'assurance retraite Guomin Pension.

AGI a été autorisé à souscrire à des actions nouvellement émises représentant 2 % de la société, et la participation vaut 228 millions de yuans (31,40 millions de dollars), a déclaré la société d'assurance pension dans un communiqué publié lundi.

Guomin Pension, lancé conjointement par les plus grandes banques et assurances chinoises, a été créé en 2022 pour promouvoir le développement du marché des pensions privées du pays.

Le capital enregistré du géant des pensions passera à 11,4 milliards de yuans avec l'investissement d'AGI, ce qui en fera l'un des gestionnaires d'actifs les plus capitalistiques de Chine.

Ces dernières années, les sociétés financières internationales ont cherché à prendre part au secteur naissant des pensions privées en Chine, considéré comme potentiellement lucratif à mesure que les pensions publiques diminuent et que la population vieillit.

L'achat d'Allianz intervient deux mois après l'obtention de l'autorisation finale de lancer en Chine une unité de fonds détenue à 100 % et destinée aux investisseurs particuliers et institutionnels onshore, et potentiellement aux retraités.

(1 $ = 7,2617 yuans chinois renminbi)