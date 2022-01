L'assureur américain Travelers affiche un bénéfice record grâce au rendement des investissements.

La société new-yorkaise, qui fait partie de l'indice Dow Jones Industrial Average, est considérée comme un indicateur du secteur de l'assurance car elle publie généralement ses résultats avant ses pairs.

L'assureur a déclaré avoir réalisé un revenu de base de 1,29 milliard de dollars, soit 5,20 dollars par action, au cours du quatrième trimestre clos le 31 décembre, contre 1,26 milliard de dollars, soit 4,91 dollars par action, un an plus tôt.

Les analystes avaient prévu en moyenne un bénéfice de 3,86 dollars par action, selon les données Refinitiv IBES.

Le revenu net d'investissement avant impôt de Travelers a bondi de 10% à 743 millions de dollars, grâce à des rendements plus élevés sur son partenariat de capital-investissement et immobilier.

Ses primes nettes souscrites ont augmenté de 10% pour atteindre 7,9 milliards de dollars.

Travelers a déclaré que les pertes liées à des catastrophes qu'elle a subies au cours du trimestre découlaient principalement de tornades dans le Kentucky, de tempêtes de vent dans plusieurs États américains et d'un incendie de forêt dans le Colorado.

La dévastation causée par les tornades qui ont frappé certaines parties des États-Unis en décembre devrait faire grimper la facture de l'industrie de l'assurance pour les sinistres liés à la météo en 2021 bien au-delà des 105 milliards de dollars prévus, selon les experts du secteur.

Travelers a publié un ratio combiné de 88%, contre 86,7% un an plus tôt. Un ratio inférieur à 100 % signifie que l'assureur a gagné plus en primes qu'il n'a payé en indemnités.