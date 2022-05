L'assureur britannique Aviva laisse la porte ouverte à un remboursement plus important du capital

Le ratio Solvabilité II d'Aviva, une mesure clé de la solidité du capital, s'est établi à 198%. Un niveau de 100% est considéré par les régulateurs comme le minimum absolu que les assureurs devraient détenir.

"Nous avons dit que nous maintiendrons un engagement clair selon lequel tout capital excédentaire au-dessus du ratio de solvabilité de 180% que nous ne réinvestissons pas dans l'entreprise pour générer plus de valeur sera rendu aux actionnaires au fil du temps", a déclaré le PDG Amanda Blanc à Reuters.

"Nous ne conserverons pas de capital excédentaire là où nous ne pouvons pas l'utiliser à bon escient dans l'entreprise."

Les actions d'Aviva étaient en hausse de 0,64% à 0734 GMT, surperformant le FTSE 100.

Aviva est sous la pression de l'investisseur activiste Cevian Capital, qui détient 6% des actions de l'assureur, pour qu'il rende plus d'argent aux actionnaires.

L'assureur habitation, automobile et vie a déjà rendu 4,75 milliards de livres (5,9 milliards de dollars) aux investisseurs après avoir levé 7,5 milliards de livres suite à une série de cessions dans le monde entier depuis que M. Blanc a été nommé directeur général en juillet 2020.

Aviva, qui a des activités importantes en Grande-Bretagne, au Canada et en Irlande, a également déclaré en mars qu'elle augmenterait son dividende cette année et l'année prochaine, bien que M. Cevian ait déclaré que l'assureur pourrait faire plus.

Aviva a déclaré mercredi qu'elle était sur la bonne voie pour atteindre les objectifs financiers qu'elle avait fixés en mars, notamment des économies de coûts de 750 millions de livres brutes d'inflation sur la période 2018-24.

Les primes brutes émises en assurance générale ont atteint un niveau record de 2,1 milliards de livres au premier trimestre, tandis que les ventes de l'activité vie de l'assureur ont augmenté de 1 % pour atteindre 8,7 milliards de livres.

L'unité de gestion de fonds Aviva Investors a toutefois enregistré des sorties nettes externes de 200 millions de livres, ce qui, selon elle, reflète la volatilité des conditions du marché. Les actifs sous gestion s'élevaient à 253 milliards de livres à la fin du mois de mars, soit une baisse de 5 % par rapport au trimestre précédent.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que les résultats montraient qu'il y avait "une croissance prometteuse dans certaines parties de l'activité", réitérant leur note "hold" sur le titre.

(1 $ = 0,8063 livre)