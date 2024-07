L'assureur britannique West a déclaré qu'il serait difficile de régler les sinistres des navires impliqués dans des accidents ou des collisions avec d'autres navires couverts par l'assureur russe Ingosstrakh, frappé par les sanctions, ce qui constitue un nouveau signe des complications liées au commerce du pétrole avec Moscou.

En juin, Ingosstrakh, qui fournit des services aux exportateurs de pétrole russes, notamment une couverture d'assurance pour les navires, a été ajouté à la liste des entités russes visées par les sanctions imposées par le Royaume-Uni, ce qui, selon le gouvernement britannique, s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour "intensifier la pression économique sur Moscou".

West fait partie des 12 clubs qui proposent aux navires une assurance protection et indemnisation, qui couvre les réclamations en responsabilité civile, y compris les dommages environnementaux et les blessures. Les 12 assureurs, qui forment l'International Group of P&I clubs, couvrent environ 90 % du tonnage maritime mondial.

Dans l'une des premières réactions du secteur aux sanctions britanniques, West a déclaré dans un avis publié cette semaine qu'il "pourrait être limité dans sa capacité à fournir une couverture à ses membres en ce qui concerne toute responsabilité encourue avec un autre navire assuré par Ingosstrakh".

C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'une opération planifiée telle qu'un transfert de pétrole d'un navire à l'autre.

En cas de collision avec un navire assuré par Ingosstrakh, West a ajouté que ses membres "sont informés que le club peut être amené à demander une licence pour payer ou rembourser les responsabilités qui en découlent".

"L'obtention d'une telle licence peut prendre du temps, si tant est qu'elle puisse être obtenue.

Ingosstrakh, qui a déclaré qu'il pourrait contester juridiquement les sanctions britanniques, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"En ciblant Ingosstrakh, le Royaume-Uni vise à mettre fin à la couverture d'assurance de ces navires de la flotte fantôme, qui était en grande partie fournie par Ingosstrakh, ce qui complique considérablement l'accès de ces navires aux ports", a écrit Jonathan Moss, responsable mondial des transports au cabinet d'avocats DWF, dans une note datée de juillet.

On estime que jusqu'à 850 pétroliers forment ce que l'on appelle la flotte fantôme, transportant du pétrole en provenance de pays tels que l'Iran et le Venezuela, ainsi que de la Russie, dont les exportations de pétrole sont soumises à de nombreuses restrictions. (Reportage de Jonathan Saul et du bureau de Moscou)