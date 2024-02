L'assureur asiatique FWD Group a supprimé une cinquantaine d'emplois à son siège social cette semaine, selon deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les suppressions d'emplois ont eu lieu principalement à Hong Kong et à Singapour, a ajouté l'une des sources. Les deux sources ont demandé à ne pas être identifiées car l'information n'a pas été rendue publique.

"Comme toutes les entreprises qui réussissent, nous revoyons et ajustons régulièrement les ressources de notre siège social afin de nous assurer que nous disposons d'une équipe suffisamment qualifiée et dimensionnée pour soutenir notre activité panasiatique en pleine croissance", a déclaré vendredi à Reuters une déclaration envoyée par courriel par le groupe FWD. (Reportage de Scott Murdoch à Sydney et de Selena Li à Hong Kong ; Rédaction de Jacqueline Wong)