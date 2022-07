L'assureur lié à la société chinoise Tomorrow Holdings en difficulté cherche des investisseurs stratégiques

La priorité sera donnée aux institutions financières de grande et moyenne taille, a déclaré Yi An P&C Insurance dans un post sur la National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform, un site officiel de données sur les faillites.

Yi An est l'une des neuf sociétés financières affiliées à Tomorrow Holdings, qui a été distinguée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre les risques systémiques posés par les conglomérats financiers il y a quelques années.

Les autorités chinoises ont pris le contrôle de ses sociétés financières affiliées en juillet 2020 et ont prolongé le contrôle officiel des sociétés jusqu'en juillet 2022.

Yi An a été la première des entreprises saisies à annoncer son plan de restructuration, proposant ainsi une feuille de route possible pour les autres entreprises.

Un consortium éligible d'investisseurs dans Yi An ne doit pas compter plus de cinq membres, et les institutions financières de grande et moyenne taille doivent être la principale source d'investissement, selon le post.

Les investisseurs stratégiques doivent avoir une force de capital suffisante et des capacités de gestion des risques prudentes pour proposer des ressources et un soutien pour le développement sain de l'entreprise, selon Yi An.

Ces exigences visent en partie à désamorcer les risques, selon l'entreprise.