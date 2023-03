L'assureur à court terme sud-africain OUTsurance Group a annoncé mercredi un bénéfice semestriel presque triplé, grâce à une forte croissance des primes et à des conditions d'exploitation favorables.

Le bénéfice net par action de la société, une mesure du profit, était de 86,6 cents sud-africains au cours des six mois précédant le 31 décembre, en hausse par rapport aux 35 cents de l'année précédente.

Elle a déclaré un dividende de 56,8 cents par action.

OUTsurance, qui couvre les véhicules et les habitations, ainsi que les petites et moyennes entreprises, a réussi à se redresser après deux années difficiles, sous l'effet des sinistres provoqués par le COVID-19.

Cependant, la hausse des taux d'intérêt rend les primes plus chères et les clients plus difficiles à satisfaire, ce qui assombrit les perspectives des compagnies d'assurance.

"Nous nous attendons à ce que l'incertitude macroéconomique persiste, en particulier en Afrique du Sud où les effets frictionnels des délestages, de la prestation de services et des défis budgétaires du gouvernement limitent le progrès économique et la confiance", a déclaré la compagnie.