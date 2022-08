L'assureur sud-africain Old Mutual annonce une hausse de 62% de son bénéfice intérimaire

Le bénéfice global par action, principale mesure du bénéfice en Afrique du Sud, s'est établi à 116,3 cents (0,0689 $) pour le semestre clos le 30 juin, contre 71,7 cents un an plus tôt.

L'Afrique du Sud possède le marché de l'assurance le plus important et le plus avancé d'Afrique, et abrite des sociétés qui représentent plus des deux tiers du total des primes collectées sur le continent par les assureurs.

Mais elles ont dû faire face à deux années difficiles en raison de la pandémie de COVID-19, les demandes d'indemnisation pour mortalité élevée ayant rongé leurs bénéfices et contraint nombre d'entre elles à retenir leurs dividendes.

Old Mutual était parmi les très rares à déclarer des dividendes l'année dernière et l'a poursuivi avec un dividende de 25 cents par action pour le semestre.

(1 $ = 16,8408 rands)