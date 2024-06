Golden Goose renonce à la bourse (pour l'instant)

Golden Goose a annulé son IPO à Milan, à cause des remous politiques en Europe. L'entreprise italienne spécialisée dans la conception, la production et la vente de chaussures, vêtements et accessoires de luxe aurait dû débuter sa vie boursière vendredi 21 juin à Milan. Il aurait pu s'agir de la troisième opération portant sur des marques célèbres en quelques mois, après Birkenstock et Puig.