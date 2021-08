L'attentat de Kaboul commis par un seul kamikaze - Pentagone

WASHINGTON, 27 août (Reuters) - L'attentat suicide à l'aéroport de Kaboul jeudi a été l'oeuvre d'un seul kamikaze, et non de deux comme cela avait été un temps envisagé, a annoncé vendredi le Pentagone.

"Je peux vous confirmer que nous ne pensons pas qu'il y ait eu une seconde explosion à l'hôtel Baron ou à proximité, qu'il y avait un seul kamikaze", a déclaré le général William Taylor à des journalistes.

L'attentat revendiqué par le groupe Etat islamique a fait au moins 92 morts, dont 13 soldats américains.

Le général Taylor a précisé que des soldats américains blessés pendant l'attaque étaient soignés en Allemagne.

Les Etats-Unis pensent que des menaces "spécifiques et crédibles" pèsent encore sur l'aéroport de Kaboul, a pour sa part déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

"Nous sommes prêts et nous nous attendons à de nouvelles attaques. Nous surveillons ces menaces pratiquement en temps réel", a-t-il précisé. (Reportage Idrees Ali et David Brunnstrom, version française Tangi Salaün et Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)