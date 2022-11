L'attente du Premier ministre malaisien se poursuit pour la quatrième journée, alors que la crise post-électorale s'éternise.

Le roi de Malaisie choisira le nouveau premier ministre, après que le chef de l'opposition, Anwar Ibrahim, et l'ancien premier ministre, Muhyiddin Yassin, aient manqué la date limite de mardi après-midi pour former une alliance avec d'autres partis afin de former un gouvernement.

Les retombées de l'élection de samedi prolongent l'instabilité politique dans cette nation d'Asie du Sud-Est, qui a eu trois premiers ministres en autant d'années, et risquent de retarder les décisions politiques nécessaires pour stimuler une reprise économique.

Le roi Al-Sultan Abdullah devrait rencontrer individuellement les parlementaires de la coalition sortante Barisan Nasional à partir de 10h30 (0230 GMT) mercredi pour l'aider à déterminer qui sera le premier ministre.

Le monarque constitutionnel joue un rôle essentiellement cérémoniel mais peut nommer un premier ministre qui, selon lui, disposera d'une majorité au Parlement.

La coalition d'Anwar a remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections de samedi avec 82, tandis que le bloc de Muhyiddin en a obtenu 73. Ils ont besoin de 112 - une majorité simple - pour former un gouvernement.

Barisan n'a remporté que 30 sièges - sa pire performance électorale depuis l'indépendance en 1957 - mais le soutien de ses parlementaires sera crucial pour qu'Anwar et Muhyiddin atteignent les 112.

Barisan a déclaré qu'il ne s'alignerait sur aucune des deux coalitions mardi.

Muhyiddin a déclaré qu'il avait décliné la suggestion du Roi de voir les deux rivaux travailler ensemble pour former un "gouvernement d'unité". Muhyiddin dirige une alliance conservatrice musulmane malaise, tandis qu'Anwar dirige une coalition multiethnique.

Le bloc de Muhyiddin comprend un parti islamiste dont les gains électoraux ont suscité des craintes en Malaisie, qui compte d'importantes minorités ethniques chinoises et indiennes pratiquant d'autres religions. Cela a également effrayé les investisseurs qui s'inquiètent de l'impact potentiel du parti islamiste sur les politiques nationales.

Cette semaine, la police malaisienne a mis en garde les utilisateurs des médias sociaux du pays contre la publication de contenus "provocateurs" sur la race et la religion après les élections qui ont semé la discorde.