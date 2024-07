Les traders ont maintenu l'euro sur la voie d'un retour en force, les perspectives de la Banque centrale européenne se montrant prudentes après une deuxième baisse de taux attendue en septembre, balayant l'anxiété de la politique française de la trajectoire de la monnaie. Alors que les marchés mondiaux s'attendent à des réductions rapides des taux américains, la BCE a fait part de ses inquiétudes quant à la volatilité de l'inflation, contribuant ainsi à soutenir le mouvement de hausse de l'euro qui est proche de ses plus hauts niveaux depuis quatre mois, après avoir été ébranlé par les troubles du gouvernement français au mois de juin.

La BCE a laissé son taux de dépôt inchangé à 3,75 % après l'avoir abaissé de 4 % en juin pour la première fois en cinq ans, et sa présidente Christine Lagarde a souligné qu'elle ne s'engageait pas sur une trajectoire de taux particulière. En revanche, le chef de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré lundi qu'il était plus confiant dans le fait que l'inflation américaine s'était vraiment modérée.

Cela a contribué, au moins temporairement, à soutenir l'euro, en augmentant la monnaie de plus de 2 % par rapport au dollar depuis le début du mois, après une baisse d'environ 1 % en juin.

L'euro s'échangeait à environ 1,093 dollar jeudi, en légère baisse sur la journée, mais en passe de réaliser sa plus forte hausse mensuelle depuis novembre.

"Les scénarios extrêmes concernant le risque politique français s'atténuent et les marchés sont convaincus que la Fed va bientôt réduire ses taux, et nous avons commencé à voir un affaiblissement du dollar par rapport à la plupart des devises", a déclaré Bill Papadakis, stratège macroéconomique chez Lombard Odier. Mais l'euro a reculé face au franc suisse et à la livre sterling ce mois-ci. Les investisseurs ont prévenu que l'euro n'était pas une valeur sûre si Donald Trump remportait les élections présidentielles américaines en novembre. M. Trump a proposé des droits de douane qui pourraient nuire à l'économie de la zone euro, relancer l'inflation aux États-Unis et faire grimper les taux d'intérêt américains et le dollar.

"Nous nous attendons à ce que le différentiel de taux d'intérêt entre la zone euro et les États-Unis se réduise, ce qui devrait entraîner une certaine dépréciation du dollar", a déclaré Amélie Derambure, gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Amundi.

"Mais les marchés considèrent une victoire de Trump comme un événement haussier pour le dollar et donc, jusqu'à l'élection, la dépréciation sera limitée."

LE RETOUR DE LA MONNAIE EST-IL ASSURÉ ?

Les marchés monétaires tablent sur plus de deux baisses de taux de la Fed d'ici à la fin de l'année et sur un peu moins de deux baisses pour la BCE.

Le dollar s'est imposé face à la plupart de ses concurrents pendant la majeure partie de l'année écoulée, mais il voit sa couronne s'effriter à mesure que le soutien des taux d'intérêt s'estompe. L'indice qui mesure le dollar par rapport à ses principaux rivaux a baissé de 2 % en juillet jusqu'à présent. L'euro, quant à lui, s'est redressé après avoir chuté en juin, atteignant son plus bas niveau en deux mois face au dollar, alors que les élections législatives anticipées du président français Emmanuel Macron ont créé une instabilité politique au cœur de la zone euro et ont mis en lumière le profond déficit budgétaire de la France. La perspective de voir les membres de la zone euro se disputer au sujet d'une urgence budgétaire française en juin a ravivé les souvenirs des précédentes crises de la dette souveraine de l'euro, qui ont mis le projet de monnaie commune au bord de l'effondrement.

Cette crainte est en train de s'estomper, le rendement supplémentaire exigé par les traders pour détenir des obligations françaises à 10 ans par rapport à leurs équivalents allemands étant aujourd'hui de l'ordre de 65 points de base, après avoir brièvement atteint en juin son plus haut niveau en 14 ans, soit 85 points de base.

"Nous pensons que (la BCE) réduira ses taux en septembre et à nouveau au quatrième trimestre, mais elle se trouve dans un cycle lent de réduction des taux", a déclaré David Zahn, responsable des titres à revenu fixe européens chez Franklin Templeton.

RISQUES DE RALENTISSEMENT

Jeudi, Mme Lagarde a laissé entendre qu'elle était préoccupée par la croissance de la zone euro dans le contexte d'éventuelles guerres commerciales mondiales. La promesse de Trump d'augmenter les droits de douane sur les importations constitue un risque sérieux pour l'économie du bloc monétaire axée sur les exportations, a déclaré Benjamin Melman, directeur des investissements d'Edmond de Rothschild Asset Management.

"La Chine est au premier plan parce que l'impact politique est plus important, mais l'Europe peut également être une cible facile", a-t-il déclaré.

M. Melman, qui s'attend à ce que le taux de dépôt de la BCE ne soit pas supérieur à 2,5 % d'ici la fin de l'année 2025, est favorable aux obligations d'État à court terme, qui bénéficient des attentes de réduction des taux.

Konstantin Veit, gestionnaire de portefeuille au sein du fonds obligataire PIMCO, a déclaré qu'il ne voyait pas de grands mouvements de l'euro par rapport au dollar à partir de maintenant.

"Ils (les décideurs politiques de la BCE) ne sont pas dans une course folle.