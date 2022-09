L'atterrissage en douceur de la Fed, favorable à l'emploi, dépend de l'absence de répétition de l'histoire.

Les économistes qui évaluent le compromis auquel est confrontée la Fed estiment que l'emploi américain pourrait baisser de quelques centaines de milliers de postes à plusieurs millions.

Le décompte final dépendra de la mesure dans laquelle l'économie suivra les schémas observés au cours des dernières décennies, de la mesure dans laquelle des éléments tels que l'amélioration des chaînes d'approvisionnement mondiales contribueront à réduire l'inflation, et de la rigueur avec laquelle la Fed fera respecter son objectif d'inflation de 2 %.

La mesure d'inflation préférée de la banque centrale augmentant actuellement à un taux annuel de plus de 6 %, Joe Brusuelas, économiste en chef pour les États-Unis chez RSM, une société de conseil américaine, estime qu'il faudrait 5,3 millions d'emplois perdus et un taux de chômage de 6,7 %, soit près du double des 3,5 % de juillet, pour ramener l'inflation à 2 %.

"La Fed peut-elle réaliser un pur atterrissage en douceur ? ... Probablement pas", a déclaré Brusuelas, faisant référence à un scénario dans lequel le resserrement monétaire ralentit l'économie, et l'inflation, sans déclencher de récession. "Il est difficile d'envisager une issue bénigne".

La publication du rapport sur l'emploi du mois d'août du département du travail, vendredi, donnera le dernier pouls d'une économie qui continue de dérouter. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que 300 000 emplois aient été créés le mois dernier, les entreprises américaines s'efforçant d'embaucher des travailleurs difficiles à trouver alors même que l'économie ralentit et que les hausses de taux de la Fed promettent de la ralentir davantage.

Le rapport comprendra des données sur la croissance des salaires importantes pour les délibérations de la Fed sur l'opportunité d'augmenter les taux d'intérêt d'un demi-point ou de trois quarts de point de pourcentage lors de la réunion politique des 20 et 21 septembre.

Après le gain de plus d'un demi-million d'emplois en juillet qui a explosé les attentes, une autre forte croissance de l'emploi pourrait pousser les décideurs politiques vers une hausse plus importante des taux, tout comme la poursuite de fortes augmentations de salaires. Une baisse vers le gain mensuel moyen de 183 000 emplois observé au cours de la décennie précédant la pandémie de coronavirus pourrait tirer dans l'autre sens.

Les responsables de la Fed espèrent que le fardeau de la lutte contre l'inflation pèsera moins sur l'emploi que sur d'autres parties de l'économie, même si, depuis des mois, ils déplorent l'état actuel du marché du travail comme étant insoutenable.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré cette semaine que les récentes augmentations de salaires n'étaient "pas compatibles avec un retour de l'inflation vers notre objectif de 2%". Un indicateur de suivi des salaires de la Fed d'Atlanta montre que le salaire moyen des travailleurs a augmenté à un taux annuel de 6,7 % en juillet, et Mme Mester a déclaré que ce taux devrait être "modéré à environ 3,25 % à 3,5 % pour être compatible avec la stabilité des prix".

SANS PRÉCÉDENT

Les responsables de la Fed ont été moins précis sur ce qui permettra de rétablir l'équilibre, certaines des idées de travail nécessitant que les marchés de l'emploi américains agissent différemment que par le passé.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a pointé du doigt la courbe de Beveridge, qui trace la relation entre les ouvertures d'emploi et le taux de chômage, pour soutenir que le marché du travail pourrait se comporter différemment cette fois-ci.

Le ratio actuel de deux offres d'emploi pour chaque personne au chômage est un record. Généralement, lorsque le taux d'offres d'emploi diminue, le taux de chômage augmente car il devient plus difficile pour les demandeurs d'emploi de trouver une correspondance. Mais M. Waller affirme que la courbe de Beveridge a changé pendant la pandémie, et qu'elle se trouve maintenant à un endroit qui permettrait aux offres d'emploi de diminuer fortement à mesure que l'économie ralentit, soulageant ainsi la pression sur les salaires et les prix, sans grande augmentation du chômage.

"Nous reconnaissons qu'il serait sans précédent que les postes vacants diminuent fortement sans que l'économie ne tombe en récession... Nous disons, en fait, que quelque chose de sans précédent peut se produire parce que le marché du travail est dans une situation sans précédent", a écrit Waller dans une obligation de recherche publiée par la Fed fin juillet.

D'autres récits d'atterrissage en douceur reposent également sur le fait que l'histoire ne se répète pas.

MAIN SECOURABLE

En juin, par exemple, l'estimation médiane des responsables de la Fed prévoyait une légère hausse du chômage - mais seulement jusqu'à environ 4,1 % d'ici la fin de 2024, une hausse lente et limitée.

Des projections actualisées doivent être publiées à l'issue de la réunion de politique monétaire en septembre. Si, comme prévu, elles montrent un chômage plus élevé, les chances d'un atterrissage en douceur seront confrontées à un fait historique désagréable : une fois que le taux de chômage américain augmente au-delà d'un certain montant, il a tendance à continuer à augmenter.

Depuis au moins la fin des années 1940, même de modestes augmentations d'un demi-point de pourcentage du taux de chômage par rapport à l'année précédente - l'ampleur de l'augmentation à laquelle les responsables de la Fed ont commencé à faire allusion - ont eu tendance à se transformer en spirales de bonds de 2 points de pourcentage ou plus.

Au niveau actuel de la population active de 163,9 millions de personnes, cela se traduirait par environ 3,3 millions de personnes employées en moins - ce qui est inférieur à certaines estimations mais tout de même élevé.

"Habituellement, une fois que le marché du travail commence à descendre, il prend de la vitesse et il s'en va", a déclaré Claudia Sahm, ancienne économiste de la Fed et fondatrice de Sahm Consulting.

En tant qu'économiste de la Fed, elle a développé la "règle Sahm" éponyme, qui stipule qu'une fois que le taux de chômage moyen sur trois mois augmente d'un demi-point de pourcentage par rapport à son récent plancher, l'économie est déjà en récession. Toutefois, étant donné les bizarreries du marché du travail de l'ère pandémique, elle est ouverte à une exception cette fois-ci.

La base de référence de Mme Sahm est une augmentation du taux de chômage à environ 4 %, ce qui se traduirait par une perte de moins d'un million d'emplois, mais pour que l'économie évite une récession.

Il faudrait que beaucoup de choses se passent bien pour obtenir ce résultat.

"Cela dépend de la guérison des chaînes d'approvisionnement, du retour d'un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, d'une plus grande sensibilité des consommateurs aux prix", a déclaré M. Sahm. "C'est une normalisation de l'économie".

Si cela ne se produit pas, et que la douleur du marché du travail s'accentue, la Fed aurait des options, a noté Brusuelas et d'autres : Relever l'objectif d'inflation, qui est actuellement de 2 %. Il estime que l'atteinte d'un taux d'inflation de 3 % coûterait 3,6 millions d'emplois de moins que si l'on insistait pour atteindre l'objectif actuel, le taux de chômage augmentant d'un peu plus d'un point de pourcentage par rapport au niveau actuel.

Jusqu'à présent, ce n'est pas une conversation que la Fed veut avoir.

"Nous avons communiqué à maintes reprises notre engagement à atteindre cet objectif de 2 %", a déclaré le président de la Fed de New York, John Williams, au Wall Bourse Journal cette semaine. "Je pense que cela prendra quelques années, mais il n'y a aucune confusion .... Nous sommes absolument déterminés à le faire."