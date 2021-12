L'attitude de l'Europe n'est pas constructive dans les négociations sur le nucléaire-diplomate iranien

23 décembre (Reuters) - Les négociateurs européens n'ont présenté aucune "nouvelle initiative pratique" au cours des pourparlers ouverts pour sauver l'accord de Vienne et n'ont pas fait preuve d'un esprit constructif lors du dernier cycle de discussions, a déclaré jeudi le ministre iranien des Affaires étrangères.

Les négociations, qui se sont interrompues vendredi dernier, reprendront le 27 décembre, ont annoncé l'Union européenne et la Russie plus tôt dans la journée.

"Selon nous, la position de certains pays européens n'est pas constructive, notamment celle de la France", a rapporté un média iranien citant le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian.

"Lorsqu'ils se disent inquiets des avancées du programme nucléaire iranien, nous le clamons haut et fort: 'Si vous voulez que vos préoccupations soient prises en compte, alors toutes les sanctions doivent être levées'."

Les négociations ont peu progressé depuis qu'elles ont repris le 29 novembre dans la capitale autrichienne, pour la première fois depuis l'élection en juin dernier à la présidence iranienne de l'ultraconservateur Ebrahim Raïssi.

Les délégués de la République islamique réclament des changements drastiques au projet d'accord esquissé au cours des six premiers cycles de pourparlers, entre avril et juin, alors que les puissances occidentales avertissent que le temps est de plus en plus compté pour freiner les activités nucléaires de l'Iran. (Reportage rédaction de Dubaï; version française Camille Raynaud)