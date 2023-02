L'attrait de la poudreuse japonaise représente un danger croissant pour les touristes qui skient dans l'arrière-pays.

L'augmentation du nombre d'accidents dans l'arrière-pays survient alors que le gouvernement japonais encourage fortement le tourisme entrant après la pandémie, ayant ouvert complètement sa frontière à la fin de l'année dernière pour la première fois depuis début 2020. La neige japonaise, prisée par les skieurs pour sa sécheresse due aux conditions atmosphériques locales, est une grande attraction.

Il n'y a pas de données nationales, mais dans la préfecture de ski populaire de Nagano, sur toute l'année 2019, quelque 22 personnes ont été impliquées dans des accidents dans l'arrière-pays en dehors des stations désignées, aucune d'entre elles n'étant étrangère. Rien que le mois dernier, huit étrangers ont été impliqués dans des accidents à Nagano.

Dans un incident, une avalanche a coûté la vie au champion du monde américain de ski acrobatique Kyle Smaine et à un deuxième skieur étranger qualifié. Un autre visiteur est décédé dans un autre accident à Hokkaido, l'île la plus septentrionale du Japon.

Les skieurs, la police et les fonctionnaires citent une combinaison de facteurs : le manque d'informations sur la sécurité en anglais, l'absence d'un système national de sécurité, y compris la réglementation des guides étrangers, et la réticence de certains visiteurs à suivre les conseils de sécurité.

Tomohiro Kushibiki, qui dirige la division de la sécurité en montagne de la police de Nagano, a déclaré que si l'afflux de skieurs étrangers était bon pour l'économie locale, "la triste réalité est que la sensibilisation à la sécurité des skieurs étrangers ne suit pas. En fait, elle est laissée loin derrière".

Le chef de l'Association des gouverneurs nationaux du Japon a déclaré la semaine dernière qu'un système national de mesures de sécurité était désormais indispensable.

Un opérateur de remontées mécaniques d'une station de Nagano, qui accueillera les Jeux olympiques d'hiver de 1998, a décrit les relations avec les touristes non japonais comme "un jeu du chat et de la souris".

"Tous les jours, des gens ignorent les panneaux "Défense d'entrer" ou se cachent sous les cordes des barrières - et ce sont presque tous des étrangers non asiatiques", a-t-il déclaré. "Nous leur disons 'pas de ski' et ils répondent 'nous sommes des pros, c'est bon'".

LA CULTURE DU BACKCOUNTRY

La réputation de la neige japonaise a décollé après les Jeux olympiques de Nagano. Le ski d'arrière-pays s'est également développé, malgré les dangers des avalanches et des montagnes escarpées - des risques que certains skieurs internationaux sont prêts à braver pour l'excitation de skier sur de la neige fraîche dans des endroits bien éloignés des stations parfois bondées.

"Nous ne faisions pas intentionnellement le marketing de l'arrière-pays ... comme de plus en plus de skieurs étrangers venant de pays ayant une plus longue histoire de l'arrière-pays sont venus au Japon, ils ont apporté cette culture avec eux", déplore Hideaki Yoshimi, un responsable de l'autorité touristique de la préfecture de Nagano, dans les Alpes japonaises.

La police de Nagano a publié des avertissements et des directives en anglais dans des dépliants. Le Japan Avalanche Network met en ligne des informations quotidiennes, mais l'anglais est limité car le site est encore en développement.

En revanche, les panneaux à l'entrée de certains itinéraires d'arrière-pays aux États-Unis comportent un code QR permettant aux skieurs d'accéder aux dernières informations de sécurité.

Les appels se multiplient pour que davantage soit fait, que ce soit en demandant aux hôtels de transmettre les informations de sécurité ou en contrôlant plus rigoureusement les guides étrangers.

Le Japon veut accueillir les skieurs étrangers, mais ils doivent connaître la réalité des risques encourus, a déclaré Kenji Kubota, chercheur à l'Organisation japonaise de secours.

"Il ne s'agit pas seulement de singes des neiges dans une source chaude ou de pentes brillantes", a-t-il déclaré.