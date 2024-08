CITE DU VATICAN, 7 août (Reuters) - L'audience générale hebdomadaire du pape François au Vatican a été brièvement interrompue mercredi par deux femmes membres d'un groupe de défense des animaux, qui ont crié et brandi des pancartes contre la tauromachie.

Les femmes ont descendu l'allée de la salle Paul VI du Vatican tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "la tauromachie est un péché" en espagnol et en anglais.

Elles ont été rapidement escortées hors de la salle par des agents de sécurité.

Les deux femmes portaient des vêtements les identifiant comme faisant partie de l'association de protection des animaux Peta ("People for the ethical treatment of animals"). Il s'agit au moins de la deuxième manifestation organisée par des personnes affiliées à ce groupe lors d'un événement papal cette année.

En janvier, deux femmes avaient protesté de la même manière contre la tauromachie lors d'un service de prière auquel participait le pape à la basilique Saint-Paul-hors-les-murs de Rome.

Le pape François, qui a fait de la protection de l'environnement un élément essentiel de son pontificat, n'a pas fait de commentaires sur le sujet. Mais l'un de ses prédécesseurs, le pape Pie V du seizième siècle, a interdit la tauromachie, estimant que cette pratique convenait mieux aux démons qu'aux êtres humains. (Reportage de Joshua McElwee, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)