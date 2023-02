L'audience du tribunal de Londres dans l'affaire du nickel de Trafigura, d'une valeur de 577 millions de dollars, aura lieu vendredi.

Trafigura, qui a demandé l'ordonnance, a déclaré le 9 février qu'elle avait comptabilisé une charge de 577 millions de dollars liée à ce qu'elle considère comme une "fraude systématique" par les sociétés de Gupta sur les cargaisons de nickel.

Un avocat de Singapour représentant Gupta et l'une de ses sociétés a précédemment refusé de commenter, déclarant que son client répondrait au tribunal.

Reuters a envoyé un courriel à certaines des sociétés impliquées, mais n'a pas reçu de réponse.

Un juge de la Haute Cour de Londres a imposé une ordonnance de gel des comptes bancaires et autres actifs liés à Gupta et à sept sociétés contrôlées par Gupta, y compris celles situées en Grande-Bretagne, à Singapour, en Malaisie et en Suisse, qui a été datée du 8 février.

Trafigura avait déclaré au juge lors d'une audience à huis clos que certains des premiers conteneurs inspectés contenaient de l'acier au carbone, qui ne vaut qu'une fraction du prix du nickel.

Trafigura a déclaré dans les documents du tribunal qu'elle avait commencé à soupçonner en octobre de l'année dernière qu'environ 25 000 tonnes de métal vendues par les entreprises de Gupta pouvaient ne pas être du nickel de haute qualité, et a commencé à inspecter plus de 1 000 conteneurs d'expédition.

Trafigura a fini par inspecter 156 des 1 104 conteneurs au moment où elle a déposé ses documents judiciaires, et aucun d'entre eux ne contenait de nickel.