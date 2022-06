L'audience sur l'émeute du Capitole américain montre que les alliés de Trump, sa fille ont rejeté les allégations de fraude

L'émeute du 6 janvier 2021 a eu lieu peu après que M. Trump ait prononcé un discours incendiaire devant des milliers de partisans, répétant ses fausses affirmations d'une élection volée en 2020 et les exhortant à marcher sur le Capitole et à "se battre comme des diables". Même les membres de sa propre administration, y compris le procureur général Bill Barr - comme on peut le voir dans la vidéo montrée par le comité restreint de la Chambre des représentants - ont rejeté comme fausses les affirmations de Trump concernant une fraude électorale généralisée lors de sa défaite contre le démocrate Joe Biden.

L'audience a commencé par le témoignage vidéo de Barr qualifiant les allégations de fraude de "conneries", un argument qui avait convaincu la fille de Trump.

"Je respecte le procureur général Barr. J'ai donc accepté ce qu'il disait", a déclaré Ivanka Trump dans un témoignage vidéo.

Le panel a également montré le témoignage enregistré sur vidéo d'autres hauts responsables de la Maison Blanche de Trump, y compris le chef de cabinet du vice-président de l'époque, Mike Pence.

"Le 6 janvier a été le point culminant d'une tentative de coup d'État, une tentative effrontée, comme l'a dit un écrivain peu après le 6 janvier, de renverser le gouvernement", a déclaré le représentant démocrate américain Bennie Thompson, président de la commission, dans sa déclaration d'ouverture. "La violence n'était pas un accident. C'était le dernier combat de Trump".

L'un des deux républicains de la commission, sa vice-présidente, la représentante Liz Cheney, a noté que Trump a rejeté les menaces que les émeutiers ont proférées contre Pence alors qu'ils prenaient d'assaut le Capitole, où Pence devait présider la certification par le Congrès des résultats de l'élection de 2020.

"Conscient des chants des émeutiers, pour 'Pendre Mike Pence', le président a répondu avec ce sentiment : 'Eh bien, peut-être que nos partisans ont la bonne idée'", a déclaré Cheney.

Depuis qu'il a quitté ses fonctions l'année dernière, Trump a maintenu ses fausses affirmations selon lesquelles sa perte des élections de 2020 était le résultat d'une fraude généralisée, une affirmation qui a été rejetée par de multiples tribunaux, des responsables électoraux d'État et des membres de sa propre administration.

"Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'administration en place reste au pouvoir sur la base de son point de vue, non étayé par des preuves spécifiques, selon lequel il y a eu fraude lors de l'élection", a déclaré Barr, qui a démissionné avant que Trump ne quitte son poste.

Parmi les proches collaborateurs de Trump qui ont parlé à la commission figurent son fils Donald Jr, sa fille Ivanka et son gendre Jared Kushner, l'ancien procureur général par intérim Jeffrey Rosen, l'ancien procureur général William Barr et des assistants principaux de l'ancien vice-président Mike Pence.

Trump, qui flirte publiquement avec une autre course à la Maison Blanche en 2024, a qualifié le comité dans une déclaration jeudi de "voyous politiques".

OFFICIERS BLESSÉS

L'audience accueillera également deux témoins en personne, Caroline Edwards, officier de la police du Capitole, qui a subi un traumatisme crânien lors de l'attaque, et Nick Quested, un cinéaste qui a capturé des images du groupe d'extrême droite Proud Boys, accusé d'avoir planifié l'attaque meurtrière.

D'autres agents de la police du Capitole qui se sont battus avec les émeutiers le 6 janvier étaient présents dans le public pour l'audience, notamment l'agent Harry Dunn, qui portait un T-shirt portant le mot "insurrection" et l'agent Michael Fanone, qui a été battu et électrocuté avec un Taser pendant l'attaque. Certains démocrates de la Chambre qui ne sont pas membres du panel étaient également présents.

Un total de six auditions est attendu ce mois-ci, alors que la commission dirigée par les démocrates tente de renverser les efforts des républicains pour minimiser ou nier la violence de l'attaque, à cinq mois des élections de mi-mandat du 8 novembre qui détermineront quel parti contrôlera la Chambre et le Sénat pour les deux années suivantes.

LA FOULE A ÉTÉ CONVOQUÉE

La foule pro-Trump n'a pas réussi à empêcher le Congrès de certifier la victoire de Biden, attaquant la police et causant des millions de dollars de dégâts. Quatre personnes sont mortes le jour de l'attaque, une mortellement abattue par la police et les autres de causes naturelles. Plus de 100 officiers de police ont été blessés, et l'un d'entre eux est décédé le jour suivant. Quatre officiers sont ensuite morts par suicide.

"Ceux qui ont envahi notre Capitole et affronté les forces de l'ordre pendant des heures étaient motivés par ce que le président Trump leur avait dit : Que l'élection avait été volée et qu'il était le président légitime", a déclaré Cheney. "Le président Trump a convoqué la foule, rassemblé la foule et allumé la flamme de cette attaque".

Jeudi, Biden a décrit l'attaque comme "une violation claire et flagrante de la Constitution", déclarant aux journalistes : "Je pense que ces hommes et ces femmes ont enfreint la loi, ont essayé de renverser le résultat d'une élection."

Un sondage Reuters/Ipsos publié jeudi a mis en évidence la lentille partisane à travers laquelle de nombreux Américains considèrent l'agression. Il a révélé que, parmi les républicains, environ 55 % croyaient la fausse affirmation selon laquelle des manifestants de gauche avaient mené l'attaque et 58 % pensaient que la plupart des manifestants étaient respectueux de la loi.

Deux fonctionnaires électoraux républicains de l'État de Géorgie sur lesquels Trump a tenté de faire pression pour "trouver" des votes qui annuleraient sa défaite électorale témoigneront lors des auditions qui se tiendront plus tard ce mois-ci, a déclaré une source familière avec l'affaire.