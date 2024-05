La hausse des prix de l'immobilier en Australie dépassera l'inflation globale au cours des deux prochaines années, malgré l'affaiblissement des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt, selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'analystes qui estiment que l'offre de logements abordables continuera d'être inférieure à la demande.

La forte demande de logements et l'incapacité des constructeurs à augmenter l'offre de manière adéquate ont fait de l'Australie l'un des marchés immobiliers les plus chers au monde, limitant considérablement les options pour de nombreux nouveaux acheteurs qui rêvent d'accéder à la propriété.

Après avoir bondi de plus de 25 % pendant la pandémie, les prix ont entièrement récupéré ces pertes à la fin de 2023, augmentant de 8,1 % sur l'année, dans un retournement rapide qui s'est produit en dépit du fait que la Reserve Bank of Australia (RBA) a augmenté les taux d'intérêt à 4,35 % à la fin de 2023, un niveau inégalé depuis 12 ans.

Les économistes interrogés par Reuters ne s'attendent pas à ce que la RBA réduise ses taux avant le quatrième trimestre de cette année.

L'enquête Reuters réalisée entre le 10 et le 28 mai auprès de 14 analystes immobiliers prévoit une hausse des prix de l'immobilier de 5,3 % cette année, une opinion consensuelle largement inchangée depuis août 2023. Les analystes prévoyaient une hausse de 5,0 % en 2025 et 2026.

Il est rare que les marchés de l'immobilier progressent de manière aussi régulière et constante, en particulier lorsque les taux d'intérêt évoluent. Pourtant, soutenu par des fondamentaux économiques solides, un taux de chômage relativement bas et un afflux important d'immigrants, le marché immobilier australien a presque toujours dépassé les estimations des analystes.

"Le déséquilibre entre l'offre et la demande a manifestement pris le dessus sur la question de la capacité à payer. Nous continuons donc à voir une croissance positive très modérée pour les prix de l'immobilier australien", a déclaré My Bui, économiste chez AMP.

"Nous avons déjà sous-construit au cours des deux ou trois dernières années. Donc, même si l'offre s'accélère à partir d'ici, nous aurons encore un peu de sous-offre à rattraper au cours des deux dernières années environ".

UNE DEMANDE INSUFFISANTE

Interrogés sur l'offre de logements abordables au cours des deux ou trois prochaines années, les huit répondants ont tous déclaré qu'elle serait inférieure à la demande. Quatre d'entre eux ont déclaré qu'elle serait largement inférieure à la demande.

Les contraintes de l'offre, les taux hypothécaires élevés et les prix déjà élevés des logements signifient que l'accessibilité des primo-accédants à court terme va s'aggraver.

Selon CoreLogic, le prix moyen demandé pour une propriété australienne était de 779 817 dollars australiens (520 293,90 dollars) en avril, soit près de huit fois le revenu annuel moyen.

Il représente près de 12 fois le revenu annuel moyen à Sydney, où les prix devraient augmenter de 4,5 % cette année et de 5,5 % l'année prochaine.

"Malheureusement, la situation est très difficile pour les primo-accédants, car les prix ont augmenté plus vite qu'ils ne peuvent économiser un acompte et plus vite qu'ils ne peuvent entrer sur le marché", a déclaré Michael Yardney, de Metropole. "Ils souffrent de l'augmentation du coût de la vie et de la flambée des loyers.

"Le problème, c'est que les riches sont de plus en plus riches. Ceux qui possèdent des biens immobiliers ont vu la valeur de leurs actifs augmenter, dans de nombreux cas avec une croissance à deux chiffres au cours de l'année dernière. Par conséquent, le prix des logements a considérablement augmenté, mais le revenu moyen de nombreuses personnes n'a pas suivi", a ajouté M. Yardney.

Pour aider les Australiens à surmonter la crise du logement, le gouvernement dirigé par Anthony Albanese s'est engagé à construire 1,2 million de logements d'ici à 2030.

Les analystes ont unanimement reconnu que le gouvernement devrait s'impliquer davantage dans l'amélioration de l'accessibilité financière. "Le travail du gouvernement consiste à fournir des logements sociaux et publics aux pauvres et aux laissés-pour-compte d'Australie. Ce n'est pas ce qu'il a fait", a déclaré M. Yardney.

(Pour d'autres articles issus des sondages trimestriels Reuters sur le marché du logement :)

(1 $ = 1,5020 dollar australien)