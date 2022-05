L'augmentation du coût de la vie nuit à la confiance des consommateurs américains ; les prix des maisons s'envolent

La confiance des consommateurs américains a légèrement baissé en mai, car l'inflation élevée persistante et la hausse des taux d'intérêt obligent les Américains à devenir plus prudents quant à l'achat d'articles coûteux, notamment les véhicules à moteur et les maisons, ce qui pourrait freiner la croissance économique.

L'enquête menée mardi par le Conference Board a également montré que la perception du marché du travail par les consommateurs s'est légèrement assouplie ce mois-ci. Bien que la baisse de confiance soit faible, elle suggère que les mesures agressives de politique monétaire de la Réserve fédérale visant à ralentir la demande commencent à avoir un impact.

"On ne peut jamais sous-estimer le consommateur américain", a déclaré Jennifer Lee, économiste principale chez BMO Marchés des capitaux à Toronto. "Mais les plans visant à réduire les achats et à devenir un peu plus prudents sont quelque chose que la Réserve fédérale accueillerait favorablement alors qu'elle cherche à refroidir la demande."

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board a glissé à une lecture de 106,4 ce mois-ci. Les données pour le mois d'avril ont été révisées à la hausse pour montrer un indice de 108,6 au lieu de la lecture précédemment rapportée de 107,3. L'indice reste au-dessus de ses plus bas niveaux de la pandémie.

Il s'est bien mieux comporté que l'enquête de l'Université du Michigan, où l'indice du sentiment des consommateurs est à son plus bas niveau depuis 11 ans. L'enquête du Conference Board met davantage l'accent sur le marché du travail.

Le différentiel du marché du travail de l'enquête, dérivé des données sur l'opinion des répondants quant à l'abondance ou à la difficulté de trouver un emploi, est tombé à 39,3 ce mois-ci, contre 44,7 en avril. C'était la première fois en un an que cette mesure, qui est en corrélation avec le taux de chômage du département du travail, était inférieure à 40.

Environ 12,5 % des consommateurs considèrent que les emplois sont "difficiles à obtenir", contre 10,1 % en avril. À première vue, cela suggère que le taux de chômage a probablement augmenté par rapport à son plus bas niveau en deux ans de 3,6 % en avril.

Malgré les perceptions quelque peu défavorables des consommateurs, le marché du travail se resserre, le Conference Board ayant l'obligation de "s'attendre à ce que les conditions du marché du travail restent relativement fortes, ce qui devrait continuer à soutenir la confiance à court terme."

Il y a eu un nombre record de 11,5 millions d'offres d'emploi le dernier jour de mars et un nombre sans précédent de 4,5 millions de travailleurs ont démissionné.

Les actions de Wall Bourse étaient en baisse. Le dollar est resté stable par rapport à un panier de devises. Les prix du Trésor américain ont baissé.

L'INFLATION A ATTEINT UN SOMMET

Les prévisions d'inflation des consommateurs pour les 12 prochains mois ont baissé à 7,4 %, contre 7,5 % en avril. Cela correspond à l'opinion des économistes selon laquelle l'inflation a probablement atteint un sommet.

La Fed a augmenté son taux d'intérêt directeur de 75 points de base depuis mars. La banque centrale américaine devrait augmenter le taux au jour le jour d'un demi-point de pourcentage lors de chacune de ses prochaines réunions en juin et en juillet.

Avec des prix toujours élevés et des coûts d'emprunt en hausse, les consommateurs réévaluent leurs plans de dépenses. La part des consommateurs qui prévoient d'acheter un véhicule automobile au cours des six prochains mois a baissé. Moins de consommateurs ont l'intention d'acheter de gros appareils ménagers comme des réfrigérateurs, des machines à laver, des sèche-linge et des téléviseurs.

Mais les plans d'achat sont restés à des niveaux suffisants pour maintenir la croissance des dépenses de consommation et l'expansion de l'économie globale. La hausse des taux d'intérêt et le resserrement des conditions financières qui l'accompagne ont laissé les Américains inquiets d'une récession imminente. Les économistes affirment que les craintes d'un ralentissement économique ont été exagérées, en faisant état d'un nombre record d'ouvertures de postes et de démissions.

"Les récessions sont finalement une perte de confiance", a déclaré Bernard Yaros, économiste chez Moody's Analytics à West Chester, en Pennsylvanie. "Pourtant, les consommateurs n'ont aucune crainte en ce qui concerne la sécurité de l'emploi. Les gens quittent leur emploi à un rythme prodigieux, sachant qu'ils trouveront facilement un autre emploi étant donné le nombre record de postes à pourvoir."

Ce mois-ci, les consommateurs se sont également montrés moins enclins à acheter une maison, la hausse des taux hypothécaires et les prix record des maisons ayant érodé l'accessibilité financière.

Un rapport distinct publié mardi a montré que l'indice des prix des logements S&P CoreLogic Case-Shiller 20 zones métropolitaines a fait un bond record de 21,2 % en glissement annuel en mars après avoir augmenté de 20,3 % en février. Le resserrement des stocks, en particulier des maisons déjà possédées, fait grimper les prix des maisons. De fortes hausses de prix ont été enregistrées dans un certain nombre de villes dont Tampa, Phoenix et Miami.

La forte inflation des prix des maisons a été renforcée par un autre rapport de l'Agence fédérale du financement du logement indiquant que les prix des maisons ont augmenté de 19 % au cours des 12 mois jusqu'en mars après avoir augmenté de 19,3 % en février. Les hausses de prix ont été généralisées, avec des augmentations notables dans les régions de l'Atlantique Sud, du Centre Sud Est, du Centre Sud Ouest, des montagnes et du Pacifique.

Avec le ralentissement de la demande, l'inflation des prix des maisons va se calmer. Les rapports de ce mois-ci ont montré une baisse continue des ventes de maisons neuves et de maisons d'occasion en avril. Les demandes de prêts pour l'achat d'une maison sont également en baisse.

"Les augmentations des prix des maisons seront beaucoup plus modestes à partir de maintenant", a déclaré Matthew Pointon, économiste immobilier senior chez Capital Economics à New York. "Nous nous attendons à ce que la croissance annuelle ralentisse pour atteindre zéro d'ici la mi-2023."