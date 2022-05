L'augmentation du pétrole russe vers l'est réduit les ventes de brut iranien à la Chine.

Les sanctions américaines et européennes imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février ont poussé davantage de brut russe vers l'est, où la Chine s'en est emparée, réduisant ainsi la demande de pétrole en provenance d'Iran et du Venezuela, qui sont également soumis à des sanctions occidentales.

Environ 20 navires transportant du pétrole iranien étaient au mouillage près de Singapour à la mi-mai, selon les données des expéditeurs.

Certains pétroliers sont à l'ancre depuis février, mais le nombre de navires stockant du pétrole iranien a rapidement augmenté depuis avril, selon des sources commerciales et maritimes, alors que davantage de pétrole russe se dirigeait vers l'est.

La société de données et d'analyse Kpler a déclaré qu'elle estimait que la quantité de pétrole iranien en stockage flottant près de Singapour avait atteint 37 millions de barils à la mi-mai, contre 22 millions de barils début avril.

Les États-Unis ont interdit les importations de pétrole russe peu après l'invasion de Moscou, tandis que l'Union européenne envisage un embargo progressif, poussant davantage de cargaisons de pétrole russe vers l'Asie.

"La Russie peut orienter près de la moitié de ses exportations vers l'Asie du Sud-Est, en particulier vers la Chine ... et c'est une énorme menace potentielle pour les exportations de brut iranien", a déclaré à Reuters Hamid Hosseini, membre du conseil d'administration du syndicat iranien des exportateurs de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques à Téhéran.

L'Iran, dont l'industrie pétrolière se débat depuis des années sous les sanctions américaines imposées en raison des travaux nucléaires de Téhéran, a longtemps compté sur les achats de pétrole chinois pour maintenir l'économie à flot.

Les exportations de l'Iran vers la Chine étaient estimées entre 700 000 et 900 000 barils par jour (bpj) en mars, selon les données et les calculs des cabinets de conseil.

Mais en avril, ces exportations ont été estimées avoir chuté de 200 000 à 250 000 bpj, selon Iman Nasseri, directeur général pour le Moyen-Orient de la société de conseil FGE, ce qui suggère une baisse d'environ un quart ou un tiers.

Kpler a déclaré que l'Iran avait exporté en moyenne 930 000 bpj vers la Chine au cours du premier trimestre, tandis que son estimation préliminaire pour avril était de 645 000 bpj, tout en précisant que cette estimation pourrait être révisée en raison de la difficulté de suivre les ventes iraniennes.

LE COMMERCE SOUS LES SANCTIONS

"La Chine achète désormais clairement plus de cargaisons d'Oural. Les exportations d'Oural vers la Chine ont plus que triplé. Et ce, malgré un affaiblissement des importations chinoises", a déclaré Homayoun Falakshahi, analyste principal chez Kpler.

La Chine, où les importations totales de pétrole ont récemment chuté en raison des restrictions COVID-19, est également le plus grand acheteur de brut russe ESPO Blend.

L'Iran et la Russie ont été en contact étroit ces dernières semaines pour discuter de la manière d'échanger du pétrole dans le cadre des sanctions, ont déclaré trois sources à Reuters. Une source a déclaré que la partie russe voulait apprendre comment l'Iran avait navigué dans les transports, le commerce et la banque, tandis que les deux parties ont également discuté de la création de sociétés, de banques et de fonds communs.

Une autre des sources a déclaré que d'autres entretiens étaient prévus lorsque le vice-premier ministre russe Alexander Novak se rendra en Iran la semaine prochaine.

Mais les pourparlers n'ont pas atténué la concurrence pour trouver des acheteurs pour les bruts russes de l'Oural et iraniens, qui sont généralement plus lourds avec une teneur en soufre plus élevée, ce qui tend à les rendre plus chers à traiter que le pétrole russe.

"Plus personne ne s'intéresse au brut iranien car les qualités russes sont de bien meilleure qualité et à des prix plus bas. Les vendeurs de pétrole iranien subissent une forte pression", a déclaré un négociant auprès d'un raffineur chinois.

Il a déclaré que l'Urals livré à la Chine se vendait avec des remises de 9 dollars par baril par rapport au Brent pour la livraison de juin, de sorte que les barils iraniens devaient être proposés avec des remises de 12 à 15 dollars pour être compétitifs.

"Vous pouvez légalement acheter du pétrole russe à prix réduit, mais le pétrole iranien continue de faire l'objet de sanctions, alors naturellement les gens optent pour l'option la plus facile", a déclaré un négociant européen, faisant référence au durcissement des sanctions américaines sur les exportations iraniennes.

Le pétrole et les produits raffinés russes affluent également sur d'autres marchés, notamment en Inde et aux Émirats arabes unis.

Les arrivées de fioul russe dans le centre de stockage émirati de Fujairah devraient grimper à environ 2,5 millions de barils en mai, soit environ 125 % de plus que les niveaux d'avril.

L'Inde, quant à elle, a augmenté ses achats de brut russe. Début juin, l'Inde aura importé plus de 30 millions de barils au cours des trois derniers mois, selon Kpler, soit plus du double du volume importé sur l'ensemble de l'année 2021.