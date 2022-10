L'augmentation du prix du vaccin COVID de Pfizer semble donner un coup de pouce aux revenus pendant des années

Le fabricant de médicaments, qui a développé et vend le vaccin avec l'entreprise allemande BioNTech, a déclaré jeudi soir qu'il visait une fourchette de 110 à 130 dollars par dose pour le vaccin lorsque les États-Unis passeront à un marché commercial l'année prochaine.

En dehors des États-Unis, Pfizer a déclaré avoir déjà des contrats avec les gouvernements de nombreux marchés développés qui s'étendent jusqu'en 2023 avec des prix déjà fixés.

Mohit Bansal, analyste de Wells Fargo, a déclaré que la nouvelle fourchette de prix pourrait ajouter environ 2,5 à 3 milliards de dollars de revenus annuels pour les plans.

"C'est beaucoup plus que notre hypothèse de 50 dollars par injection et même en supposant un prix net de 80 dollars par injection dans les pays à revenu élevé, nous voyons une hausse de 2 dollars par action de nos estimations" grâce aux nouveaux prix, a-t-il écrit dans une note de recherche.

L'annonce publique de la nouvelle fourchette de prix pourrait également être un feu vert pour les concurrents Moderna Inc et Novavax Inc qui s'efforceront d'obtenir des prix dans la même fourchette.

"Nous nous attendons à ce que Moderna s'adapte à ce signal et à ce que les duopoles de l'ARNm, ainsi que Novavax, continuent à fixer leurs prix dans une fourchette similaire dans un avenir prévisible", a déclaré David Risinger de SVB Securities dans une note de recherche.