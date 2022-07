L'australien ANZ va acheter l'unité bancaire de Suncorp pour 3,3 milliards de dollars

ANZ, l'un des principaux créanciers du pays, lèvera environ 3,5 milliards de dollars australiens pour financer l'acquisition, a déclaré la banque.

L'acquisition de Suncorp Bank ajoutera 47 milliards de dollars australiens de portefeuille de prêts immobiliers, 45 milliards de dollars australiens de dépôts et 11 milliards de dollars australiens de prêts commerciaux, a déclaré ANZ.

"Une grande partie du travail de simplification et de renforcement de la banque étant terminée, et notre transformation numérique étant bien avancée, nous sommes maintenant en mesure d'investir dans notre activité australienne et de la remodeler", a déclaré Shayne Elliott, directeur général d'ANZ.

Séparément, ANZ s'est retiré de ses discussions avec le géant du capital-investissement KKR & Co pour acheter la société de logiciels MYOB Group.

(1 $ = 1,4734 dollar australien)