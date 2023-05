L'auteur-compositeur-interprète canadien Gordon Lightfoot est décédé à l'âge de 84 ans -CBC

L'auteur-compositeur-interprète canadien Gordon Lightfoot, connu pour des classiques tels que "If You Could Read My Mind" et "The Wreck of the Edmund Fitzgerald", est décédé à l'âge de 84 ans, a rapporté lundi la chaîne CBC, citant son attachée de presse.