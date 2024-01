La Chine augmentera ses exportations de diesel et de carburéacteur en janvier, contribuant ainsi à l'offre mondiale

Les exportations chinoises de produits pétroliers devraient rebondir en janvier, les raffineurs, forts de nouveaux quotas, augmentant les expéditions de diesel et les ventes de carburéacteur en prévision des voyages du Nouvel An lunaire, selon les estimations des négociants et des analystes.