L'autoproclamé "Crocodile de Wall Bourse" est victime d'une importante saisie de bitcoins.

Elle est également accusée par le ministère de la Justice des États-Unis d'avoir aidé à blanchir l'un des plus gros vols de l'histoire du bitcoin.

L'inculpation à l'adresse https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470211/download de Morgan et de son mari Ilya "Dutch" Lichtenstein, accusés d'avoir encaissé une partie des 4,5 milliards de dollars de bitcoins volés, a mis en lumière la répression du gouvernement américain contre les crimes liés aux cryptomonnaies.

L'affaire a également mis en lumière le pseudonyme hip-hop de Morgan, Razzlekhan, l'un des nombreux surnoms utilisés par la jeune femme de 31 ans pour promouvoir sa musique en ligne. Sur son site Web https://razzlekhan.com, elle a déclaré que ce surnom était destiné à évoquer Gengis Khan et le mot "pizzazz".

Morgan et Lichtenstein n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire. Il n'a pas été possible de savoir qui les représentait.

Les chansons de Morgan, qui ne semblent pas avoir attiré beaucoup d'attention avant son arrestation, comprennent des vers comme "You don't even know me/Start a company at 23". Dans ce même morceau, elle menace : "Je n'ai aucune idée de ce que je suis / Je pourrais t'étriper comme une truite !".

Dans ses chansons de rap, Morgan se proclame comme une "vraie preneuse de risques" et une "bad ass money maker". Mais les paroles prennent aussi des détours étranges, notamment en se qualifiant de "Martha Stewart turque", de "Crocodile de la Bourse" ou de "Bédouin de Versace". ("Got the bling that win", ajoute-t-elle).

Dans l'une des vidéos, Morgan a déclaré que le mélange de business et de hip-hop était une mise en scène - "une hyperbole de moi-même" - mais elle semble s'être engagée dans cette voie. Une vidéo de rap la montre dans un survêtement doré en train de faire les cent pas dans le quartier financier de New York.

Parmi les autres activités artistiques de Morgan, citons la conception de sacs à main "berazzled" basés sur des giclées de condiments et de bagues créées à partir de prothèses oculaires.

Elle a écrit plusieurs articles pour Mic et Forbes, dont un intitulé, en partie, "Tips to Protect Your Business from Cybercriminals". Sa biographie pour Forbes la décrit comme une "experte en persuasion, en ingénierie sociale et en théorie des jeux".

Morgan et son mari devaient comparaître pour la première fois devant un tribunal fédéral mardi, au tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York.