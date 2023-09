La Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité américaine de régulation des marchés financiers, a annoncé mardi qu'elle avait inculpé cinq sociétés de conseil en investissement pour avoir manqué aux exigences relatives à la conservation des actifs de leurs clients.

Les violations étaient liées aux règles de garde des actifs des clients et comprenaient des questions telles que l'absence d'audits requis et de remise d'états financiers audités aux investisseurs en temps voulu, a déclaré la SEC dans un communiqué.

Les sociétés - Lloyd George Management (HK) Ltd, Bluestone Capital Management LLC, The Eideard Group, Disruptive Technology Advisers LLC et Apex Financial Advisors Inc - n'ont ni admis ni nié les conclusions de la SEC.

Disruptive Technology a accepté de payer une amende civile de 225 000 dollars, a indiqué la SEC. Le groupe Eideard a accepté de payer 80 000 dollars. Bluestone Capital a accepté de payer 75 000 dollars. Lloyd George a accepté de payer une pénalité de 50 000 dollars. Les avocats de ces sociétés n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Apex, qui s'est refusé à tout commentaire, a accepté de payer 130 000 dollars.