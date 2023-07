L'autorité antitrust italienne, l'AGCM, a déclaré mercredi qu'elle avait ouvert une enquête sur plusieurs groupes énergétiques en raison d'une entente présumée sur la vente de carburant pour les transports.

Les sociétés, dont l'italienne Eni, Saras, Esso, Ip et la koweïtienne Q8, auraient coordonné des augmentations de prix pour la composante biologique des carburants qu'elles vendent, a déclaré l'autorité dans un communiqué.

"La valeur de cette composante importante du prix est passée de 20 euros (22,39 dollars) par mètre cube en 2019 à environ 60 euros par mètre cube aujourd'hui, ce qui a eu un impact sur les prix", a déclaré l'AGCM.

L'organisme de surveillance a déclaré avoir effectué des perquisitions dans les principaux bureaux des sociétés en Italie.

Dans un message envoyé par courrier électronique, Q8 a déclaré que son comportement avait toujours été pleinement conforme aux réglementations en vigueur, y compris les réglementations relatives à la concurrence et à la protection des consommateurs.

"L'entreprise coopère et continuera de coopérer au maximum avec les autorités, persuadée que les procédures permettront de clarifier et de confirmer la justesse de sa conduite dans les plus brefs délais", a déclaré l'entreprise.

Les autres groupes impliqués n'étaient pas immédiatement disponibles pour répondre à une demande de commentaire de Reuters.

(1 dollar = 0,8932 euro)