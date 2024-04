Powell garde le pouce levé

Jerome Powell, le baromètre mondial de la couleur des actions, a parlé hier. Et comme il a parlé pour ne rien dire, le marché est content. On reste dans un environnement financier neutre : faute d'avoir des raisons valables de baisser, les marchés actions montent, en attendant que les taux directeurs reculent. Que dire de plus ? Pas grand-chose, même si je vais ajouter un peu d'Apple, de Yellen et de cuivre dans le récit du jour.