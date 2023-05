L'autorité britannique de régulation antitrust s'est vu refuser mercredi l'autorisation de faire appel d'une décision selon laquelle elle n'avait pas le pouvoir d'ouvrir une enquête sur le navigateur mobile et les services de jeux en nuage d'Apple Inc.

Apple a gagné en mars un appel contre la décision de la Competition and Markets Authority (CMA) d'ouvrir une enquête complète sur la domination d'Apple et de Google (Alphabet Inc.) dans le domaine des navigateurs mobiles.

Le Competition Appeal Tribunal a annulé la décision d'ouvrir l'enquête et a rejeté mercredi la demande d'autorisation de la CMA de faire appel de cette décision.