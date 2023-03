L'autorité britannique de surveillance de la concurrence a infligé jeudi à dix entreprises de construction des amendes d'un montant total de près de 60 millions de livres (74 millions de dollars) pour avoir truqué des appels d'offres portant sur des contrats de démolition et de désamiantage dans le cadre de projets des secteurs public et privé.

L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a entamé une enquête à grande échelle en 2019 et, en juin de l'année dernière, a provisoirement conclu que les dix entreprises s'étaient entendues sur les prix par le biais d'accords de cartel illégaux, truquant ainsi les offres.

"Les offres ont été truquées par une ou plusieurs entreprises de construction qui se sont mises d'accord pour soumettre des offres dont le prix était délibérément fixé pour perdre l'appel d'offres", a déclaré le régulateur.

L'autorité de régulation a constaté que la collusion s'est déroulée sur une période de cinq ans et a concerné 19 contrats d'une valeur de plus de 150 millions de livres pour des travaux de démolition à Londres, dans le Sud-Est et dans les Midlands.

La CMA a également décroché la disqualification de trois directeurs d'entreprises impliquées dans l'acte. (1 $ = 0,8132 livre)