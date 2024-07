L'autorité britannique de surveillance des données a rejeté un appel de Reuters visant à identifier les prêteurs qui ont perdu ou abandonné les garanties de l'État sur des millions de livres sterling de prêts d'urgence COVID-19, en invoquant le risque de nuire à leurs intérêts commerciaux.

Reuters a révélé en novembre que les garanties gouvernementales sur environ 1 milliard de livres (1,3 milliard de dollars) de prêts accordés aux entreprises touchées par la pandémie avaient été supprimées, sur la base de données obtenues dans le cadre d'une demande de liberté d'information adressée à la British Business Bank (BBB), qui supervise les programmes de prêts d'urgence.

La BBB a toutefois refusé de nommer les banques qui ne pouvaient plus prétendre à l'argent du contribuable pour certaines dettes COVID en difficulté, déclarant que cette divulgation "aurait un impact négatif" sur ses relations avec les prêteurs, dont certains avaient renoncé volontairement à leurs garanties après avoir découvert des failles dans les processus de prêt.

Reuters a fait appel de cette décision auprès de l'Information Commissioner's Office (ICO) pour des raisons d'intérêt public.

Mais l'ICO a accepté la position du BBB selon laquelle le fait de nommer les banques pourrait "avoir une incidence sur la capacité d'un prêteur à rivaliser pour obtenir des clients et contre d'autres prêteurs ou investisseurs", les arguments d'intérêt public l'emportant sur le "préjudice commercial" potentiel. Selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement en mai, les prêteurs ont estimé que 1,84 milliard de livres sur un total de 77 milliards de livres prêtées aux entreprises dans le cadre du programme national de prêts "Bounce Back" et du programme de prêts "Coronavirus Business Interruption" pourraient être frauduleux. La nouvelle ministre britannique des finances, Rachel Reeves, a entamé le processus de nomination d'un commissaire à la corruption COVID "pour récupérer ce qui est dû au peuple britannique", a-t-elle déclaré dans un message X sur les médias sociaux lundi.

Le système Bounce Back en particulier a fait l'objet de vives critiques de la part des législateurs et de l'organisme de surveillance des comptes publics en raison de ses contrôles prétendument laxistes et de sa vulnérabilité à la fraude.

Les banques qui ont participé au programme ont été encouragées à rationaliser leurs procédures de prêt habituelles afin d'accorder les prêts le plus rapidement possible et d'éviter une éventuelle vague de faillites d'entreprises.

Selon les termes des différents programmes, 80 à 100 % de la valeur du prêt étaient garantis par le gouvernement en cas de défaillance, mais la garantie pouvait être retirée par le BBB si un prêt était ultérieurement jugé inéligible, laissant les banques responsables de 100 % de la dette.

En mars 2024, la garantie du gouvernement avait été retirée de 11 813 prêts d'une valeur totale de 1,04 milliard de livres sterling - des chiffres que le gouvernement a commencé à publier à la suite de la demande d'accès à l'information de Reuters.

"Les prêteurs font tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer que les prêts sont remboursés et que la fraude est combattue, en travaillant avec le gouvernement, les forces de l'ordre et la British Business Bank", a déclaré un porte-parole de l'organisme bancaire UK Finance.

Le ministère britannique des finances n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

COVID CORRUPTION

Le service d'insolvabilité britannique a déclaré mardi qu'il avait disqualifié plus de 830 directeurs d'entreprise en 2023-24 pour "abus de prêts COVID", ce qui a conduit à 22 poursuites pénales et ouvert la voie au recouvrement d'environ 3 millions de livres sterling. Alors que les initiatives britanniques en matière de prêts en cas de pandémie étaient similaires à celles d'autres pays, le BBB a souligné les "risques de fraude et de crédit très importants" du programme Bounce Back dans une lettre adressée au gouvernement en mai 2020.

Le BBB a précédemment déclaré à Reuters que les garanties avaient été supprimées pour diverses raisons, notamment en raison de corrections de données, d'erreurs de demande entraînant l'octroi de prêts "en double", ainsi que d'infractions aux règles du système.

Les erreurs ont été identifiées de manière indépendante par les prêteurs ou à la suite de discussions avec le BBB.

Le BBB a également fait valoir que des informations plus détaillées sur les prêts de sauvetage britanniques pourraient dissuader le secteur privé de participer à des programmes similaires à l'avenir, entravant ainsi la capacité du gouvernement à lancer des initiatives si le besoin s'en faisait sentir.

Il a également déclaré que des divulgations supplémentaires pourraient nuire aux intérêts commerciaux du gouvernement.

Dans sa correspondance avec Reuters, l'ICO a déclaré qu'il n'était pas convaincu par l'un ou l'autre de ces arguments, mais qu'il était d'accord avec le BBB sur le risque de préjudice commercial pour les prêteurs.

(1 $ = 0,7741 livre) (Reportage de Sinead Cruise et Iain Withers ; Rédaction de Kirsten Donovan)