L'autorité britannique de surveillance des marchés est prête, à partir de lundi, à s'attaquer à toute entreprise qui ne respecterait pas la nouvelle obligation de justifier les frais facturés aux clients, dans le cadre de l'une des plus grandes réformes entreprises par l'autorité de régulation depuis des décennies.

Les entreprises réglementées par la Financial Conduct Authority sont tenues de respecter un principe général de traitement équitable des clients, mais l'agence n'a pas réussi à mettre un terme à un certain nombre de scandales de vente abusive.

La nouvelle obligation est particulièrement importante parce qu'elle est plus granulaire, exigeant de "bons résultats" et aucun "préjudice prévisible" pour les clients en ce qui concerne les produits et les services, le prix et la valeur. L'obligation comprend la compréhension de ce qui est vendu et le soutien après-vente.

"Nous avons repéré ceux qui ne sont pas prêts ou qui pourraient ne pas l'être et nous serons donc prêts à prendre des mesures et à traiter avec les entreprises qui ne sont pas conformes et qui causent des dommages aux consommateurs", a déclaré à Reuters Nisha Arora, directrice des consommateurs et de la concurrence à la FCA.

"Lorsque nous constatons des frais ou des charges qui ne reposent sur rien, ou des produits qui n'ont aucune valeur pour eux, ou des frais excessifs... ce sont ces éléments qui attireront notre attention", a déclaré Mme Arora, ajoutant qu'il pourrait être demandé aux entreprises d'ajuster leurs prix ou de changer de produit.

Cette obligation aidera la FCA à s'attaquer aux préjudices de manière préventive afin d'éviter tout scandale de vente abusive, a-t-elle ajouté.

"Ce que nous demandons n'est pas irréalisable", a-t-elle déclaré.

Les entreprises devront démontrer à la FCA qu'elles fournissent de bons résultats, une mesure dont l'organisme de surveillance espère qu'elle améliorera la faible confiance dans les services financiers.

"La charge de la preuve passe essentiellement de l'autorité de régulation, qui doit prouver le préjudice, à l'entreprise, qui doit être en mesure de prouver les bons résultats obtenus par les clients", a déclaré Philip Deeks, directeur du centre d'information sur la réglementation de KPMG.

L'obligation a déjà un impact. Le gestionnaire de patrimoine St James's Place a déclaré la semaine dernière qu'à la suite d'un examen effectué avant l'entrée en vigueur de la règle, il modifiait sa structure tarifaire, ce qui a entraîné une baisse du revenu net de 12 millions de livres au cours du second semestre de l'année.

LA FIN DU COMMENCEMENT

Selon Jonathan Herbst, responsable mondial de la réglementation des services financiers au cabinet d'avocats Norton Rose Fulbright, la nouvelle règle constituera une étape majeure pour la plupart des entreprises dans la pratique.

"Malgré cela, tout le monde reconnaît qu'il ne s'agit que de la fin du commencement et qu'il existe une grande incertitude quant à la manière dont la FCA l'interprétera et l'appliquera", a déclaré M. Herbst.

La FCA, qui réglemente 50 000 entreprises, estime que la mise en œuvre de l'obligation coûtera 2,4 milliards de livres (3,1 milliards d'euros) aux entreprises et qu'elle dépensera 5,3 millions de livres pour l'"intégrer".

Elle affirme que cela permettra de s'assurer que les banques répercutent les taux d'intérêt plus élevés sur les épargnants et d'aider les personnes qui ont du mal à rembourser un prêt hypothécaire.

M. Deeks, de KPMG, a déclaré que la prochaine étape consistera en des réévaluations stratégiques par les entreprises, qui pourraient remettre en question leur capacité à se conformer à la loi, au point de pousser certaines d'entre elles à quitter le marché.

M. Deeks a déclaré : "Nous assisterons probablement à une simplification des produits : "Nous assisterons probablement à une simplification et à une rationalisation des produits, mais l'aspect positif est que cela devrait aussi créer de l'innovation, avec de nouveaux besoins identifiés en se rapprochant des clients. (1 $ = 0,7770 livre) (Reportage de Huw Jones ; Rédaction de Conor Humphries)