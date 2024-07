L'autorité britannique de surveillance financière a lancé lundi deux révisions des règles relatives aux marchés et aux produits financiers en vue de les rationaliser pour réduire les coûts et stimuler la croissance, maintenant que la nouvelle obligation stricte de donner la priorité aux consommateurs a eu le temps de se mettre en place.

"Nous voulons maintenant saisir l'opportunité de l'obligation et du passage à une approche claire basée sur les résultats pour rationaliser notre réglementation, réduire les coûts pour les entreprises et soutenir la compétitivité et la croissance de l'économie", a déclaré le directeur général de la Financial Conduct Authority, Nikhil Rathi, dans un communiqué.