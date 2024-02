L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a déclaré mardi qu'elle inciterait les investisseurs institutionnels à accroître leurs investissements en actions et encouragerait les sociétés cotées en bourse à augmenter leurs rachats d'actions.

La Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) a fait cette déclaration sur son site web à la suite de l'annonce faite par le fonds d'État Central Huijin d'accroître ses investissements dans les fonds d'échange (ETF). Elle a ajouté que cela permettrait à Central Huijin d'investir plus facilement sur le marché et rendrait ses opérations plus commodes.